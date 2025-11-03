花蓮卓溪推動獵人自治 登錄狩獵量

花蓮卓溪鄉近95%居民為原住民族，狩獵是重要傳統文化，近日「狩獵文化與生態共管協會」成立，推動獵人自治制度，通過狩獵自主管理公約，明訂禁獵黑熊等保育類動物、規範狩獵量登錄，打造透明、永續山林治理新模式。

卓溪鄉位於中央山脈中段，全鄉6村、17個部落，以布農族為主，另有賽德克及太魯閣族，狩獵在當地不僅是生活方式，更是族人智慧、倫理與信仰核心。

協會理事長妲力禡‧拿亥蘇嵐表示，卓溪狩獵自主管理核心精神為「延續傳統、確保安全、共管山林」，盼能讓文化傳承與生態保育並行。鄉長田桂花強調，協會成立只是第一步，獵人培訓、青年傳承都是努力方向。

花蓮縣卓溪鄉狩獵文化與生態共管協會前天成立，成員以布農、賽德克族為主，大會通過「卓溪鄉原住民族狩獵自主管理公約」，以獵人自治為核心，明訂禁止獵捕台灣黑熊、熊鷹等瀕臨絕種野生動物，要求獵人每次狩獵後完成登錄，強化透明度與責任管理。

林業保育署花蓮分署指出，推動狩獵自主管理試辦計畫歷時1年半，走訪全鄉17個部落，與公所代表、村長、部落領袖、獵人對話，才逐步凝聚共識。