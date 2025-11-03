聽新聞
0:00 / 0:00
花蓮卓溪推動獵人自治 登錄狩獵量
花蓮卓溪鄉近95%居民為原住民族，狩獵是重要傳統文化，近日「狩獵文化與生態共管協會」成立，推動獵人自治制度，通過狩獵自主管理公約，明訂禁獵黑熊等保育類動物、規範狩獵量登錄，打造透明、永續山林治理新模式。
卓溪鄉位於中央山脈中段，全鄉6村、17個部落，以布農族為主，另有賽德克及太魯閣族，狩獵在當地不僅是生活方式，更是族人智慧、倫理與信仰核心。
協會理事長妲力禡‧拿亥蘇嵐表示，卓溪狩獵自主管理核心精神為「延續傳統、確保安全、共管山林」，盼能讓文化傳承與生態保育並行。鄉長田桂花強調，協會成立只是第一步，獵人培訓、青年傳承都是努力方向。
花蓮縣卓溪鄉狩獵文化與生態共管協會前天成立，成員以布農、賽德克族為主，大會通過「卓溪鄉原住民族狩獵自主管理公約」，以獵人自治為核心，明訂禁止獵捕台灣黑熊、熊鷹等瀕臨絕種野生動物，要求獵人每次狩獵後完成登錄，強化透明度與責任管理。
林業保育署花蓮分署指出，推動狩獵自主管理試辦計畫歷時1年半，走訪全鄉17個部落，與公所代表、村長、部落領袖、獵人對話，才逐步凝聚共識。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言