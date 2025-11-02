星期評論／基隆新市政大樓開發 不要政治算計

基隆新市政大樓改建案被綠營民代抗議，並高調舉發至監察院，質疑市長謝國樑圖利特定廠商，甚至試圖定調為「京華城案翻版」。基隆市府未說明權值分配比例與決策依據，固然落人口實；明年地方選舉漸加溫，也令人質疑其中是否帶有政治算計。

基隆市明年預算因中央補助大幅縮水，歲入少17億，加上興建基隆捷運分攤額，財務嚴重吃緊。市府大樓老舊，擬在中正路舊公車處改建，前市長林右昌和現任市長謝國樑開發方式不同，謝市府如今招商引資51億，市府零出資，確實能有效紓解財政困境，但須分配2棟大樓中的1棟給廠商，引發爭議。

所有基於「公私協力」的開發案，合法性與透明度永遠是公眾關注焦點。該案爭議在於綠營民代質疑市府規畫透過公私協力模式公辦都更，「合建」結果卻讓公有土地流失到業者手中，產生圖利特定廠商的空間，衍生賤賣資產、圖利爭議。

謝市府雖強調此案並未涉及都市計畫變更或容積率提高，與京華城案性質截然不同，但關鍵問題始終未獲清晰解答，包括分配比例、成本計算及市府分回大樓的價值評估依據，市府有責任迅速、專業地釋疑，讓市民清楚了解大眾利益是否獲得保障。

但不可否認，此案已染上濃厚的政治色彩。隨著地方選舉逼近，綠營民代頻繁抗議，加上去年罷免行動的「拆樑志工」出現，使外界質疑監督目的中摻雜政治動機，將地方建設案演變為政黨選戰的沙場。

基隆新市政大樓案不應成為政治鬥爭的犧牲品，謝市府要提供禁得起檢驗的專業報告與決策依據，證明資產交換的公平合理性；民代也要避免過度政治操作，以免適得其反。檢調與廉政署須嚴格把關，發揮「除弊於未然」的功能，在招商合約定案前，確保程序依法依規。