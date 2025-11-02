交通部審查宜蘭冬山交流道可行性評估「尊重」但還要改 都退第5次了

宜蘭爭取興建國5冬山交流道一波多折，可行性評估報告去年4月經交通部高公局審查通過「敗部復活」，退回修改部分內容，一年來半來高公局退了四次，去年12月高公局通過修改送交通部，在交通部躺了10個月，地方受不了大聲疾呼，日前交通部終於審查，結果又再退回修改，等於可行性評估報告修改案被退第五次。

冬山鄉是宜蘭第三大鄉鎮，但國5並未在此設置交流道，往返台北方向須經由羅東或蘇澳交流道進出，非常不便。地方爭取「國道5號增設冬山交流道」，其可行性評估第一次在交通部高速公路局審查時被退回，當時縣長林姿妙及鄉長林峻輔等地方人士爭取敗部復活，終於在113年4月23日召開第2次審查會議通過，不過仍須修改。

此案在高公局與縣政府之間來回修改，去年12月25日第4次修改後終獲高公局通過，把修正後成果報告陳報交通部，卻無聲無息在交通部躺了10個月。縣府今年９月邀集議長及冬山鄉地方人士會勘，立委吳宗憲這月初在立法院交通委員會質詢交通部長陳世凱，並公開發文質疑交通部延宕核定、行政效率低落。

交通部終於在日前審查，全案獲進展，讓地方相當「欣喜」。交通部審查結果「原則尊重」，又提列四點要縣政府修改後再送交通部，也就是全案在可行性評估報告通過後，在高公局退修四次、交通部退回這次是第五次。

議長張勝德大呼不可思議，立委吳宗憲也說，為何針對需修改的地方不一次講清楚，來回往返這麼多次？冬山鄉長林峻輔表示，冬山鄉有六個休閒農業區全縣最多，還有二個工業區，交流道的完工不只改變冬山生活圈，還有鄰近鄉鎮的交通引流，希望不要再耽誤期程。