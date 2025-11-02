基隆夫妻結婚70年 丈夫分享秘訣盼邁向橡樹婚

年逾90歲的基隆市民羅海鏑和羅林秀枝，結婚已70年（白金婚），今天接受市府表揚，羅海鏑並分享維繫婚姻5個秘訣，盼與妻子邁向「橡樹婚」80週年婚姻。

基隆市政府今天在基隆長榮桂冠酒店舉辦「市民白金婚、鑽石婚、金婚與紅寶石婚表揚活動」，96對參與夫妻中，包含羅海鏑和羅林秀枝在內，有2對夫妻結婚已70年，2對夫妻分別穿著西裝、婚紗進場，接受基隆市副市長邱佩琳等人祝福。

現場並播放2對夫妻錄影畫面，羅海鏑說，小學四年級認識妻子，當兵時他受傷，妻子得知後與父母前來探望，令他很感動，第1次對妻子有種心動的感覺。至今對妻子愧疚的一件事，就是結婚時沒能讓妻子穿上婚紗。一旁的羅林秀枝搭話說，能嫁給羅海鏑心中已感到滿足，羅海鏑對她很好。

羅林秀枝回憶，剛結婚時，她還不會使用灶爐生火，也沒人教她如何煮飯，她怕把飯煮焦，就用湯匙一直攪飯，吃飯時，婆婆詢問，飯粒間為何沒有戳小孔洞，頓時她眼淚直流跑回家，母親看到她，詢問為何回家，她大聲哭泣說著「我不會煮飯」。一旁的羅海鏑輕拍妻子肩膀，安慰說著「已經過去了」。

羅海鏑也分享結婚70年有3個條件，首先不能太晚結婚，其次夫妻都要長壽，最後是不要離婚，秘訣則是欣賞對方、尊重差異、有效溝通、寬容體諒和共創樂趣，希望透過這5個秘訣，邁向80週年婚姻。

邱佩琳致詞表示，維繫婚姻是要能包容對方7分的缺點，看好對方3分的優點，她常覺得，婚姻是2名不夠完美的人，最後互相成就彼此，讓對方變得更好。