嘉縣小客車自撞3傷！2歲女童頭頸傷勢嚴重 送醫不治

拍下台灣街道高清圖！大陸衛星「吉林一號」 究竟是什麼來頭

快打開音響！研究曝「這歲數」以上 常聽音樂可降低近40%失智風險

基隆夫妻結婚70年 丈夫分享秘訣盼邁向橡樹婚

中央社／ 基隆2日電

年逾90歲的基隆市民羅海鏑和羅林秀枝，結婚已70年（白金婚），今天接受市府表揚，羅海鏑並分享維繫婚姻5個秘訣，盼與妻子邁向「橡樹婚」80週年婚姻。

基隆市政府今天在基隆長榮桂冠酒店舉辦「市民白金婚、鑽石婚、金婚與紅寶石婚表揚活動」，96對參與夫妻中，包含羅海鏑和羅林秀枝在內，有2對夫妻結婚已70年，2對夫妻分別穿著西裝、婚紗進場，接受基隆市副市長邱佩琳等人祝福。

現場並播放2對夫妻錄影畫面，羅海鏑說，小學四年級認識妻子，當兵時他受傷，妻子得知後與父母前來探望，令他很感動，第1次對妻子有種心動的感覺。至今對妻子愧疚的一件事，就是結婚時沒能讓妻子穿上婚紗。一旁的羅林秀枝搭話說，能嫁給羅海鏑心中已感到滿足，羅海鏑對她很好。

羅林秀枝回憶，剛結婚時，她還不會使用灶爐生火，也沒人教她如何煮飯，她怕把飯煮焦，就用湯匙一直攪飯，吃飯時，婆婆詢問，飯粒間為何沒有戳小孔洞，頓時她眼淚直流跑回家，母親看到她，詢問為何回家，她大聲哭泣說著「我不會煮飯」。一旁的羅海鏑輕拍妻子肩膀，安慰說著「已經過去了」。

羅海鏑也分享結婚70年有3個條件，首先不能太晚結婚，其次夫妻都要長壽，最後是不要離婚，秘訣則是欣賞對方、尊重差異、有效溝通、寬容體諒和共創樂趣，希望透過這5個秘訣，邁向80週年婚姻。

邱佩琳致詞表示，維繫婚姻是要能包容對方7分的缺點，看好對方3分的優點，她常覺得，婚姻是2名不夠完美的人，最後互相成就彼此，讓對方變得更好。

妻子 結婚 婚姻

相關新聞

馬太鞍溪潰決重創西瓜田 花蓮啟動災害補助開放現金救助

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月底受颱風樺加沙影響溢流潰決，造成下游農田大面積淹沒，其中壽豐鄉草鼻段二期西瓜田受創嚴重，約3成5種...

3條件成就「白金婚」 基隆2對結婚70年老夫妻 「新人」進場成焦點

基隆市首見「白金婚」夫妻接受表揚，已結婚70年的兩對老夫妻，穿上西裝和白紗進場成為焦點。羅海鏑和羅林秀枝都年過90，林回...

花蓮卓溪鄉成立協會獵人自治 禁獵黑熊、透明登錄狩獵情況

花蓮縣卓溪鄉近95%居民為原住民族，狩獵是重要的傳統文化，今年族人正式成立「狩獵文化與生態共管協會」，推動獵人自治制度，...

長者健保費 花蓮明年全額補助

花蓮縣明年統籌分配稅款增加百餘億元，縣長徐榛蔚宣布明年全縣65歲以上長者免健保費，但議長張峻批，總預算還沒通過，縣府就急...

免費電動車 基隆明年忍痛暫停

基隆市長謝國樑上任後自2023年推出免費「公益青年就業電動機車補助案」，到10月底已逾2萬人申請。今年7月才宣布中選率1...

基隆第二階段流感及新冠疫苗今開打 賣場接種站還送水果

基隆市今天起第二階段流感及新冠疫苗開打，開放50至64歲無高風險慢性病成人接種，民眾可就近前往七區衛生所或轄內54家合約...

