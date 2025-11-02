聽新聞
馬太鞍溪潰決重創西瓜田 花蓮啟動災害補助開放現金救助
花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月底受颱風樺加沙影響溢流潰決，造成下游農田大面積淹沒，其中壽豐鄉草鼻段二期西瓜田受創嚴重，約3成5種植面積泡水，損失率達4成。縣府向農業部爭取天然災害現金救助，符合資格的農友即日起至14日，可至所在地公所申請補助。
馬太鞍溪9月23日發生溢流潰決，洪水衝擊農田，壽豐鄉草鼻段在大水退去後，地面仍殘留厚重泥沙，瓜藤枯萎、果實腐敗，農民損失慘重；縣府會同花蓮區農業改良場及農糧署東區分署，前往草鼻段勘查農損。
經確認災情後，縣府向農業部爭取救助獲得核定，公告草鼻段為「114年樺加沙颱風農業天然災害現金救助及低利貸款地區」。此次核定範圍以遭洪水淹埋區為主，啟動地段號審認方式，確保補助能讓需要的農民受惠。
縣府農業處長陳淑雯指出，草鼻段二期西瓜種植面積共39公頃，此次受災面積約14公頃，損害率達4成，符合啟動現金救助標準。經核定後，每公頃補助6萬2000元，災損率達2成以上、且實際從事農作的農友皆可提出申請。
陳淑雯表示，申請期間即日起至14日止，如截止日逢假日則順延至下一個上班日；申請時須帶相關證明文件至土地所在地公所提出。另依規定，長期作以同曆年、短期作以同產季為限，每項作物僅能申請一次補助，避免重複領取。
花蓮縣長徐榛蔚表示，縣府將持續關注受災農區復原進度及農民需求，並協助公所加強實地查勘、拍照及佐證資料蒐集，務求讓農民取得應有補助。她也鼓勵農友多善用農業部推出的「農產業天然災害現地照相APP」，即時記錄災況，提高審查效率。
