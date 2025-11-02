3條件成就「白金婚」 基隆2對結婚70年老夫妻 「新人」進場成焦點

基隆市首見「白金婚」夫妻接受表揚，已結婚70年的兩對老夫妻，穿上西裝和白紗進場成為焦點。羅海鏑和羅林秀枝都年過90，林回憶剛結婚時因不會煮飯，曾跑回娘家說「不嫁了」，仍感傷落淚，羅在旁安慰「都過去了」，相互扶持之情溢於言表。

基市府社會處每年舉辦市民白金婚（70年）、鑽石婚（60年）、金婚（50年）與紅寶石婚（40年）表揚活動，今年首見白金婚夫妻接受表揚，分別是94歲的羅海鏑和93歲的林秀枝、90歲的張佈華和87歲的張李煌治。

表揚活動今在長榮桂冠酒店舉辦，共有96對夫妻接受表揚。第一次有白金婚夫妻出現，張佈華和張李煌治、羅海鏑和羅林秀枝，先後穿著禮服進場，接受基隆市副市長邱佩琳等在場人士的祝福。

羅海鏑說，兩個人能慶祝結婚70周年，講起來也不容易，因為要有3個條件，首先是不能太晚結婚，接著是兩個人都要長壽，最後是不要離婚。他希望還能跟妻子一起慶祝結婚80周年。

社會處在會場播放兩對白金婚夫妻，各自述說婚姻故事和相處之道。羅林秀枝說，剛結婚時不會用灶爐起火，也沒人教她怎麼煮飯，她怕煮焦了，就用湯匙一直攪。結果吃飯時，婆婆問飯為什麼沒有戳一個洞、一個洞？她的眼淚就流出來。

羅林秀枝說，後來她就直接跑回娘家，媽媽看到，還問她為什麼回來？她無法回答，等到進人「內埕」就大聲哭了出來，跟媽媽說她不會煮飯。回憶起這段往事，她仍落淚，羅海鏑經拍她的肩，安慰說「已經過去了」。

羅海鏑表示，婚姻生活當然不是一帆風順，他的秘訣就是欣賞對方、尊重差異、有效溝通、寬容體諒和共創樂趣。會跟對方結婚，一定是看到讓你欣賞的地方，只是結婚後也會慢慢看到缺點浮現，溝通、體諒就很重要，最好偶爾安排旅遊，改變環境，創造新的生活樂趣。

張李煌治回憶，剛結婚，丈夫就去當3年兵，沒有收入，又要養1個小孩，當時生活很艱苦。但她不敢哭，知道只能自己忍受。她和丈夫沒有吵過架，對她很好，感覺一輩子過得很幸福。

張佈華和張李煌治也提及當年約會的過程，張佈華說，他開口約張李煌治，說要請她看電影。張李煌治直接回絕，說不要，張佈華的反應是「那我讓你請」，讓彼此的愛意迅速滋長，結成夫妻。

邱佩琳致詞時說，結婚是兩個不夠完美的人，最後互相成就彼此，讓對方變得更好。在婚姻中應該包容對方七分的缺點，然後看好對方三分的優點，共同過日子。