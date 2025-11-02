花蓮卓溪鄉成立協會獵人自治 禁獵黑熊、透明登錄狩獵情況
花蓮縣卓溪鄉近95%居民為原住民族，狩獵是重要的傳統文化，今年族人正式成立「狩獵文化與生態共管協會」，推動獵人自治制度，通過狩獵自主管理公約，明訂禁獵黑熊等保育類動物、規範狩獵量登錄，打造透明、永續的山林治理新模式。
卓溪鄉位於中央山脈中段，全鄉6村、17個部落，以布農族為主，另有賽德克族及太魯閣族，狩獵在當地不僅是生活方式，更是族人智慧、倫理與信仰的核心。隨著近年台灣黑熊活動範圍擴大，凸顯建立「部落參與、共管、共存共榮」的重要性，以兼顧人與野生動物安全。
林業保育署花蓮分署指出，去年起與野聲生態公司、卓溪鄉公所攜手推動狩獵自主管理試辦計畫，歷時一年半，走訪全鄉17部落，與270多名公所代表、村長、部落事務組長、部落領袖、獵人等深度對話，凝聚跨部落共識。
「花蓮縣卓溪鄉狩獵文化與生態共管協會」昨正式成立，共15個部落參與，由9個獵人小組組長、副組長及代表共40人發起，並選出11位理事、3位監事，成員以布農與賽德克族為主。成立大會暨首批狩獵證授證儀式共有143位會員出席，正式頒發129張狩獵證。
大會中通過「卓溪鄉原住民族狩獵自主管理公約」，以「獵人自治」為核心，明訂禁止獵捕台灣黑熊、熊鷹等瀕臨絕種野生動物，並要求獵人每次狩獵後完成登錄，強化透明度與責任管理。
協會理事長妲力禡‧拿亥蘇嵐表示，卓溪狩獵自主管理核心精神為「延續傳統、確保安全、共管山林，期盼能讓文化傳承與生態保育並行。鄉長田桂花強調，協會成立只是第一步，未來獵人培訓、青年傳承都是努力方向。
花蓮分署長黃群策表示，該計畫見證部落自發組織的力量，這是恢復傳統狩獵文化、建立政府與部落夥伴關係的重要成果，盼未來推廣至更多部落，推動「安全、尊重、永續」的狩獵文化發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言