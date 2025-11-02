快訊

常做交替拍手防失智？神經科醫：努力做3件事比較有用

黃安震驚「這都可以死」 揭屠穎驟逝內幕

跑20次醫院也不檢查！23歲女「上網買自篩」驗出腸癌 裝設人工肛門

花蓮卓溪鄉成立協會獵人自治 禁獵黑熊、透明登錄狩獵情況

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣卓溪鄉狩獵文化與生態共管協會成立後，頒發129張狩獵證給合格獵人。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮縣卓溪鄉狩獵文化與生態共管協會成立後，頒發129張狩獵證給合格獵人。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮縣卓溪鄉近95%居民為原住民族，狩獵是重要的傳統文化，今年族人正式成立「狩獵文化與生態共管協會」，推動獵人自治制度，通過狩獵自主管理公約，明訂禁獵黑熊等保育類動物、規範狩獵量登錄，打造透明、永續的山林治理新模式。

卓溪鄉位於中央山脈中段，全鄉6村、17個部落，以布農族為主，另有賽德克族及太魯閣族，狩獵在當地不僅是生活方式，更是族人智慧、倫理與信仰的核心。隨著近年台灣黑熊活動範圍擴大，凸顯建立「部落參與、共管、共存共榮」的重要性，以兼顧人與野生動物安全。

林業保育署花蓮分署指出，去年起與野聲生態公司、卓溪鄉公所攜手推動狩獵自主管理試辦計畫，歷時一年半，走訪全鄉17部落，與270多名公所代表、村長、部落事務組長、部落領袖、獵人等深度對話，凝聚跨部落共識。

「花蓮縣卓溪鄉狩獵文化與生態共管協會」昨正式成立，共15個部落參與，由9個獵人小組組長、副組長及代表共40人發起，並選出11位理事、3位監事，成員以布農與賽德克族為主。成立大會暨首批狩獵證授證儀式共有143位會員出席，正式頒發129張狩獵證。

大會中通過「卓溪鄉原住民族狩獵自主管理公約」，以「獵人自治」為核心，明訂禁止獵捕台灣黑熊、熊鷹等瀕臨絕種野生動物，並要求獵人每次狩獵後完成登錄，強化透明度與責任管理。

協會理事長妲力禡‧拿亥蘇嵐表示，卓溪狩獵自主管理核心精神為「延續傳統、確保安全、共管山林，期盼能讓文化傳承與生態保育並行。鄉長田桂花強調，協會成立只是第一步，未來獵人培訓、青年傳承都是努力方向。

花蓮分署長黃群策表示，該計畫見證部落自發組織的力量，這是恢復傳統狩獵文化、建立政府與部落夥伴關係的重要成果，盼未來推廣至更多部落，推動「安全、尊重、永續」的狩獵文化發展。

花蓮縣卓溪鄉狩獵文化與生態共管協會正式成立，共15個部落參與，成員以布農與賽德克族為主。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮縣卓溪鄉狩獵文化與生態共管協會正式成立，共15個部落參與，成員以布農與賽德克族為主。圖／林保署花蓮分署提供

獵人 台灣黑熊 主管

延伸閱讀

「短命航線」才飛1年 花蓮、香港直航明年1月4日又停航

花蓮明年全面補助長者健保費 倡議綠議員：樂見改變但預算還沒審

首艘原住民族名「西拉雅號」遠洋巡護船下水 賴清德：落實身分認同

日本熊害爆不停！黑熊闖公司「反鎖自己5小時」 5員工嚇壞逃難

相關新聞

3條件成就「白金婚」 基隆2對結婚70年老夫妻 「新人」進場成焦點

基隆市首見「白金婚」夫妻接受表揚，已結婚70年的兩對老夫妻，穿上西裝和白紗進場成為焦點。羅海鏑和羅林秀枝都年過90，林回...

花蓮卓溪鄉成立協會獵人自治 禁獵黑熊、透明登錄狩獵情況

花蓮縣卓溪鄉近95%居民為原住民族，狩獵是重要的傳統文化，今年族人正式成立「狩獵文化與生態共管協會」，推動獵人自治制度，...

長者健保費 花蓮明年全額補助

花蓮縣明年統籌分配稅款增加百餘億元，縣長徐榛蔚宣布明年全縣65歲以上長者免健保費，但議長張峻批，總預算還沒通過，縣府就急...

免費電動車 基隆明年忍痛暫停

基隆市長謝國樑上任後自2023年推出免費「公益青年就業電動機車補助案」，到10月底已逾2萬人申請。今年7月才宣布中選率1...

基隆第二階段流感及新冠疫苗今開打 賣場接種站還送水果

基隆市今天起第二階段流感及新冠疫苗開打，開放50至64歲無高風險慢性病成人接種，民眾可就近前往七區衛生所或轄內54家合約...

修女會來台70周年情緣 跨越世代的愛在台東延續

為紀念聖十字架慈愛修女會與台灣結緣70周年，修女會今天在東舉辦「感恩慶典暨會祖瑪利德蘭修女200周年冥誕紀念活動」，吸引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。