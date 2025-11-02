花蓮卓溪鄉成立協會獵人自治 禁獵黑熊、透明登錄狩獵情況

花蓮縣卓溪鄉近95%居民為原住民族，狩獵是重要的傳統文化，今年族人正式成立「狩獵文化與生態共管協會」，推動獵人自治制度，通過狩獵自主管理公約，明訂禁獵黑熊等保育類動物、規範狩獵量登錄，打造透明、永續的山林治理新模式。

卓溪鄉位於中央山脈中段，全鄉6村、17個部落，以布農族為主，另有賽德克族及太魯閣族，狩獵在當地不僅是生活方式，更是族人智慧、倫理與信仰的核心。隨著近年台灣黑熊活動範圍擴大，凸顯建立「部落參與、共管、共存共榮」的重要性，以兼顧人與野生動物安全。

林業保育署花蓮分署指出，去年起與野聲生態公司、卓溪鄉公所攜手推動狩獵自主管理試辦計畫，歷時一年半，走訪全鄉17部落，與270多名公所代表、村長、部落事務組長、部落領袖、獵人等深度對話，凝聚跨部落共識。

「花蓮縣卓溪鄉狩獵文化與生態共管協會」昨正式成立，共15個部落參與，由9個獵人小組組長、副組長及代表共40人發起，並選出11位理事、3位監事，成員以布農與賽德克族為主。成立大會暨首批狩獵證授證儀式共有143位會員出席，正式頒發129張狩獵證。

大會中通過「卓溪鄉原住民族狩獵自主管理公約」，以「獵人自治」為核心，明訂禁止獵捕台灣黑熊、熊鷹等瀕臨絕種野生動物，並要求獵人每次狩獵後完成登錄，強化透明度與責任管理。

協會理事長妲力禡‧拿亥蘇嵐表示，卓溪狩獵自主管理核心精神為「延續傳統、確保安全、共管山林，期盼能讓文化傳承與生態保育並行。鄉長田桂花強調，協會成立只是第一步，未來獵人培訓、青年傳承都是努力方向。