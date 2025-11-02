長者健保費 花蓮明年全額補助

花蓮縣明年統籌分配稅款增加百餘億元，縣長徐榛蔚宣布明年全縣65歲以上長者免健保費，但議長張峻批，總預算還沒通過，縣府就急著發出公告，看起來為長輩造福，實際卻是空頭支票。縣府回應，將持續爭取議員支持，盼讓政策順利上路。

徐榛蔚前天在議會施政報告時提到明年起全縣65歲以上長者免健保費，縣府推估縣內長者約6萬6000多人，編列補助健保費預算約4億5000萬元。

民進黨議員林則葹說，前年就爭取長者健保費全面補助，但縣府當時給她的回應是「花蓮財政困難」，但今年就變全額補助，她樂見改變，但提醒預算未進入議會審查就急著對外宣布，易讓人懷疑是政策包裝與操作。

張峻說，議會才要求縣府重編明年度預算，增加鄉鎮公所統籌分配款，並補列堰塞湖災後復原重建經費，明年總預算還沒通過，縣府就急著發出公告，在議會尚未通過預算前，任何補助公告都只是紙上談兵。

縣府表示，因統籌分配稅款增加，今年預算較有餘裕，決定免健保費從原定85歲，擴大到65歲以上，減輕長者負擔。擴大補助必須修正相關作業規定，以符合法制規定，也要先告知鄉鎮市公所配合作業，這是政策上路前的行政程序，並不是搶著公告，縣府尊重議會，將持續爭取議員支持，盼能讓政策順利上路。