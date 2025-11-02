免費電動車 基隆明年忍痛暫停

基隆市長謝國樑上任後自2023年推出免費「公益青年就業電動機車補助案」，到10月底已逾2萬人申請。今年7月才宣布中選率100%，謝國樑前天在議會詢答時說，明年度預算歲入少17億元，明年「忍痛暫停申請」，待未來有更多的預算時會恢復。

環保局長馬仲豪前天在議會說，各廠牌的電動機車都已納入補助範疇，因財政拮据決定明年暫停申請，方案到今年底截止，但不影響先前申請案請民眾放心，請民眾把握11、12月申請期限。

民進黨市議員張顥瀚表示，市府2年花12.7億元公帑，市區空汙交通擁擠與停車問題未實際改善，政策外表風光卻與城市發展效益脫節。

國民黨議員韓世昱表示可惜，他說，送電動車對許多年輕人有很大幫助，卻因中央補助縮水，暫停非常可惜。無黨籍議員陳冠羽表示，政策突中止顯示謝國樑施政缺乏長遠規畫。

謝國樑說，財劃法修法後及中央補助縮水造成不利影響，明年度預算歲入減少17億元，下修非常多，電動機車政策占一定金額預算，「忍痛暫停申請」，未來有更多的預算時會恢復申請。

「怎麼送2年就跳票了，對市長連任恐有影響，不能推中央當停辦藉口。」林姓市民說，當初市長可說過要送4年，但也有民眾表示，依財政狀況調整無可厚非，預算太高，本來就有爭議。