快訊

綠營4大將缺席不減熱情！林岱樺高雄岡山造勢 支持者湧入癱瘓交通

M1A2T臂章1字樣挨轟「國軍降格台軍」 軍方：凸顯專屬性

早上才在臉書發文…資深音樂人屠穎驚傳離世 齊豫演唱會緊急取消

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆第二階段流感及新冠疫苗今開打 賣場接種站還送水果

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆第二階段流感及新冠疫苗今開打。圖／衛生局提供
基隆第二階段流感及新冠疫苗今開打。圖／衛生局提供

基隆市今天起第二階段流感及新冠疫苗開打，開放50至64歲無高風險慢性病成人接種，民眾可就近前往七區衛生所或轄內54家合約醫療院所接種。衛生局11月另開設71場次社區接種站，其中7場次於全聯福利中心設站，當日前50名接種民眾可獲賣場提供水果禮盒1份。

基隆市衛生局表示，截至10月29日止，基隆已完成公費流感疫苗接種5萬9637人，其中65歲以上長者接種率約占40%；完成新冠疫苗接種1萬5776人，2項疫苗服務人數皆較去年同期增加。

11月衛生局開設71場次社區接種站，其中7場次於全聯福利中心設站，當日前50名接種民眾可獲賣場提供的-水果禮盒1份，民眾完成接種者即可領取，相關日期及地點可上基隆市衛生局官網首頁>流感/新冠疫苗專區查詢（https://www.klchb.klcg.gov.tw/tw/klchb/1481.html）。

衛生局說，目前國內流感及新冠疫情正進入流行期，因疫苗接種後約需2週才能獲得足夠保護力，尚未接種疫苗之50歲以上成人、高風險慢性病人及學齡前幼兒，請盡速至七區衛生所、合約醫療院所或社區接種站完成接種。

衛生局提醒家長若家中有入學前初次接種流感疫苗的幼兒，在完成第一劑接種後，間隔4週，應再接種第二劑，以獲得完整保護力。

衛生局長張賢政說，近期氣溫變化大，除接種疫苗外，亦請務必落實勤洗洗，落實呼吸道與咳嗽禮節，如有出現發燒、咳嗽等類流感症狀，請戴口罩，儘速就醫並在家休息，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等重症危險徵兆，請儘速就醫。

衛生局 新冠疫苗 流感疫苗 基隆

延伸閱讀

流感疫苗已打431萬創紀錄 羅一鈞示警12月疫情再起

逾2萬人申請...中央補助縮水波及基隆免費電動車 謝國樑：忍痛暫停

「左流右新」2階段開打 謝祖武、曲艾玲接種 羅一鈞：打氣最旺的1年

影／全國柔力球錦標賽基隆登場 數千好手切磋交流力與美

相關新聞

基隆第二階段流感及新冠疫苗今開打 賣場接種站還送水果

基隆市今天起第二階段流感及新冠疫苗開打，開放50至64歲無高風險慢性病成人接種，民眾可就近前往七區衛生所或轄內54家合約...

修女會來台70周年情緣 跨越世代的愛在台東延續

為紀念聖十字架慈愛修女會與台灣結緣70周年，修女會今天在東舉辦「感恩慶典暨會祖瑪利德蘭修女200周年冥誕紀念活動」，吸引...

花蓮明年全面補助長者健保費 倡議綠議員：樂見改變但預算還沒審

財劃法修法後，花蓮縣明年統籌分配稅款增加百餘億元，總預算達401億；縣長徐榛蔚昨在施政報告時提到明年起全縣65歲以上長者免健保費，縣府公文也在社群網路流傳。最早倡議的...

逾2萬人申請...中央補助縮水波及基隆免費電動車 謝國樑：忍痛暫停

基隆市長謝國樑上任後自2023年推出免費「公益青年就業電動機車補助案」，到10月底已逾2萬人申請。但因受到財政收支劃分法...

AI養成力！台東教育展現數位學習成果 打造未來關鍵力

為展現台東數位學習與科技教育成果，縣府今於寶桑國小舉辦「114年度數位科技利用教育學習成果展」，以「AI養成力！培育...

影／全國柔力球錦標賽基隆登場 數千好手切磋交流力與美

全國柔力球錦標賽今天在國立台灣海洋大學登場，吸引全國各縣市數千名柔力球好手與愛好者齊聚一堂，50多隊伍陣容壯大，展現柔力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。