基隆第二階段流感及新冠疫苗今開打 賣場接種站還送水果

基隆市今天起第二階段流感及新冠疫苗開打，開放50至64歲無高風險慢性病成人接種，民眾可就近前往七區衛生所或轄內54家合約醫療院所接種。衛生局11月另開設71場次社區接種站，其中7場次於全聯福利中心設站，當日前50名接種民眾可獲賣場提供水果禮盒1份。

基隆市衛生局表示，截至10月29日止，基隆已完成公費流感疫苗接種5萬9637人，其中65歲以上長者接種率約占40%；完成新冠疫苗接種1萬5776人，2項疫苗服務人數皆較去年同期增加。

11月衛生局開設71場次社區接種站，其中7場次於全聯福利中心設站，當日前50名接種民眾可獲賣場提供的-水果禮盒1份，民眾完成接種者即可領取，相關日期及地點可上基隆市衛生局官網首頁>流感/新冠疫苗專區查詢（https://www.klchb.klcg.gov.tw/tw/klchb/1481.html）。

衛生局說，目前國內流感及新冠疫情正進入流行期，因疫苗接種後約需2週才能獲得足夠保護力，尚未接種疫苗之50歲以上成人、高風險慢性病人及學齡前幼兒，請盡速至七區衛生所、合約醫療院所或社區接種站完成接種。

衛生局提醒家長若家中有入學前初次接種流感疫苗的幼兒，在完成第一劑接種後，間隔4週，應再接種第二劑，以獲得完整保護力。

衛生局長張賢政說，近期氣溫變化大，除接種疫苗外，亦請務必落實勤洗洗，落實呼吸道與咳嗽禮節，如有出現發燒、咳嗽等類流感症狀，請戴口罩，儘速就醫並在家休息，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等重症危險徵兆，請儘速就醫。