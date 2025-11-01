修女會來台70周年情緣 跨越世代的愛在台東延續

為紀念聖十字架慈愛修女會與台灣結緣70周年，修女會今天在東舉辦「感恩慶典暨會祖瑪利德蘭修女200周年冥誕紀念活動」，吸引近800位教友與各界嘉賓出席，共同見證修女會長達70年的奉獻歷程。

活動邀請瑞士總會副總會長Gabriele修女親臨致詞，感謝70年前白冷會神父的邀請，讓修女會得以落腳台灣。她表示，修女們在大家的支持與陪伴下成長茁壯，將持續以信念與愛心服務社會，邁向下一個70年。

現場安排杵音文化藝術團、仁幼兒園、救星教養院師生及印尼、肯亞迎賓舞等演出，氣氛熱烈，最後由修女大合唱為慶典畫下溫馨句點。

自1955年4名外國修女遠渡重洋抵達台東以來，便秉持「走向最偏遠的地方、照顧最被忽略的人」的精神，長年深入偏鄉推動教育、醫療與社會服務。修女們騎車、搭車甚至步行巡迴醫療、探訪病患，成為後山居民心中的守護天使。

目前修女會仍持續經營天仁幼兒園、救星教養院、關山聖十字架療養院、天琪家園等機構，並推動居家關懷、監獄牧靈、山區部落福傳與兒童課輔等服務，用行動實踐信仰，也讓「愛」的力量在台東生根發芽。