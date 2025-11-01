快訊

花蓮明年全面補助長者健保費 倡議綠議員：樂見改變但預算還沒審

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
民進黨花蓮縣議員林則葹早在前年就提出要求縣府全面補助65歲以上長者健保費。記者王燕華／攝影

財劃法修法後，花蓮縣明年統籌分配稅款增加百餘億元，總預算達401億；縣長徐榛蔚昨在施政報告時提到明年起全縣65歲以上長者免健保費，縣府公文也在社群網路流傳。最早倡議的民進黨議員林則葹表示縣府去年說做不到，今年就變全額補助，她樂見改變，但提醒預算未進入議會審查就急著對外宣布，容易讓人懷疑是政策包裝與操作。

徐榛蔚昨天在議會定期會施政報告中，細數明年度新措施新福利，表示將擴大施行長者健保補助，補助對象從原本85歲以上，擴大到65歲以上全面補助。網路也流傳一份縣府公告，指明年1月1日上路。

林則葹從前年起就持續爭取縣內65歲以上長者健保費全面補助，她當時估算，每年約需5、6億元。她今天今天表示，縣府當時給她的回應是「花蓮財政困難」，當政策涉及分配、優先順序、或人民的基本照顧時，「財政困難」就成了最方便、也最無力的答案。

她說，縣府去年「做不到」，今年突然「全額補助」，她樂見改變，但也提醒，預算仍未送進議會審查，在程序尚未完成前急於對外宣布，容易讓人懷疑，這是一場政策的包裝與操作，而非一項成熟穩定的社會福利規畫。

對於縣府提前公告明年長者健保費全部免繳，議長張峻批評，議會才要求縣府重編明年度預算，增加鄉鎮公所統籌分配款，並補列堰塞湖災後復原重建經費，明年總預算還沒通過，縣府就急著發出公告，看起來像為長輩造福，實際上卻是空頭支票，在議會尚未通過預算前，任何補助公告都只是紙上談兵。

花蓮縣府公告修正健保補助辦法，明年1月1日起生效。圖／取自網路

