AI養成力！台東教育展現數位學習成果 打造未來關鍵力

為展現台東數位學習與科技教育成果，縣府今於娜路彎大酒店舉辦「114年度數位科技利用教育學習成果展」，以「AI養成力！培育未來關鍵力」為主題，現場熱鬧登場。縣長饒慶鈴表示，縣府持續推動數位學習精進方案，希望透過成果展創各校新能量，帶領孩子善用AI、迎向未來。

開幕由豐里國小街舞與三仙國小結合VTuber的創意表演揭開序幕，展現學生無限活力。饒慶鈴指出，縣府不只投入設備升級，也重視教師專業成長，透過研習、公開課與校際交流，讓老師在教學路上彼此支持，讓科技成為孩子的學習翅膀。

今年共有213位教師通過E教師認證，其中22位榮獲A+級、57位A級、134位為E教師，康樂、三間、鸞山國小則獲選「E-learning亮點學校」。

成果展內容精彩多元，現場集結23所學校、8家優質廠商與XR直播中心，展出5G智慧學習、AI創作、未來教室等主題。民眾可體驗無人機賽道、機器人操控與虛擬實境課程，透過AI講座學習生成式AI應用，現場更有闖關、金幣兌換與摸彩活動，讓學習充滿樂趣。