逾2萬人申請...中央補助縮水波及基隆免費電動車 謝國樑：忍痛暫停

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆免費電動車申請明年暫停申請，市長謝國樑說：忍痛暫停申請。圖／基隆市政府提供
基隆市長謝國樑上任後自2023年推出免費「公益青年就業電動機車補助案」，到10月底已逾2萬人申請。但因受到財政收支劃分法修法及中央補助縮水等因素影響，市府宣布明年暫緩申請。謝國樑表示，「忍痛暫停申請」，未來有更多的預算時會恢復。

環保局公益青年免費電動機車補助方案，有兩種不同專案選擇，「專案車款」限定4廠牌共6種不同車型，每款車不僅全額補助車體，各廠牌的月資費也提供0元選項；「新購車款」專案則不限廠牌可自選Gogoro等廠牌，一次性車體補助6萬元。目前申請案中籤率已達百分之百，有申請就有。

民進黨籍議員吳驊珈昨在市政總檢討時詢問，青年電動機車補助案是否會再放寬資格，明年會繼續申請嗎？

環保局長馬仲豪說，目前已超過2萬人申請，各廠牌的電動機車目前都已經納入補助範疇，因為財政拮据決定明年度暫停申請，方案到今年底截止，明年度新申請案暫緩。但不影響先前申請案請民眾放心，請民眾把握11、12月申請期限。

謝國樑說，財劃法修法後及中央補助縮水造成不利影響，因明年度預算歲入減少了17億元，下修非常多，青年電動機車政策占一定金額預算，因此「忍痛暫停申請」，過去申請案的都會辦好，目前已經有超過2人萬申請，「未來有更多的預算時會恢復申請」。

國民黨議員韓世昱表示可惜，他說，青年電動機車補助案對許多年輕人有很大幫助，符合中央「淨零碳排」政策，卻因中央補助縮水、變更補助科目影響，德政暫停非常可惜。

無黨籍議員陳冠羽表示，政策突中止顯示謝國樑施政缺乏長遠規畫，基隆近2年獲17.3億元超徵稅收，但電動機車補助經費就占去13.64億元，占近八成支出，當初推出就有檢討的空間。

基隆免費電動車申請明年暫停申請，市長謝國樑說：忍痛暫停申請。本報資料照片
