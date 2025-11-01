影／全國柔力球錦標賽基隆登場 數千好手切磋交流力與美
全國柔力球錦標賽今天在國立台灣海洋大學登場，吸引全國各縣市數千名柔力球好手與愛好者齊聚一堂，50多隊伍陣容壯大，展現柔力球結合力與美的律動之美。
活動現場各縣市代表隊展現精湛身手，展現柔力球的優雅與團隊精神。參賽選手彼此切磋交流，觀眾熱情加油，氣氛溫馨而熱烈，充分展現柔力球「力中藏美」的運動精神。
謝國樑致詞表示，柔力球運動深受市民喜愛，不受場地與天候限制，適合各年齡層參與，是促進健康、增進人際互動的優質運動。他也感謝基隆市體育會與各單項委員會的努力，讓基隆的運動風氣日益蓬勃。未來市府教育處將持續與體育會合作，提供更完善的資源與場地，鼓勵更多民眾投入運動行列。
中華民國縣市體育會聯合總會會長鄭錦洲指出，柔力球自十年前在基隆推廣以來，從數十位愛好者發展至今已有超過1200名會員，是基隆市體育會人數最多的運動項目之一。每年除了舉辦市長盃、理事長盃、會長盃等賽事，也積極承辦全國競賽及舞藝展演，推廣成果有目共睹，也帶動地方觀光發展。
基隆市體育會推動全民運動，柔力球結合健康與生活美學，透過全國賽事，讓更多人認識柔力球的魅力，並以運動連結城市活力，讓基隆成為最健康、最有活力的海洋城市。
