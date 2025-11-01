台東縣府目標綠電占比達6成 金崙地熱業者估明年下半年商轉

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣內已有4座小水力發電場完成商轉，另有關山及達仁等地新案場正在規畫中。記者尤聰光／攝影
台東縣內已有4座小水力發電場完成商轉，另有關山及達仁等地新案場正在規畫中。記者尤聰光／攝影

為打造更永續台東，縣府積極推動綠能政策，以「為廠商排除投資障礙、同時保障居民權益與環境保護」為原則，希望讓綠電在地落地生根，朝全縣綠電占比60%的目標邁進。

縣府財經處指出，目前台東每年用電量約10億度，若金崙地區地熱業者順利在2026年下半年商轉，將能進一步提升綠能發電量，成為全台最具發展潛力的綠電城市。

推動綠能的過程中，縣府不僅與中央積極合作，也正面面對地方意見。為了解決民眾疑慮，縣府主動邀集業者與居民多次開會座談，找出兼顧地方發展與環境保護的共識方案，讓雙方都能共好。

縣府財經處表示，綠能不只是能源轉型，更是帶動地方產業升級與創生的重要動力。目前縣內已有4座小水力發電場完成商轉，另有關山及達仁等地新案場正在規畫中。

這些做法也獲得中央肯定，成為未來修法的重要參考，縣府並積極爭取中央補助，推動縣管河川小水力發電的可行性。

此外，縣府也舉辦綠能論壇、地方說明會與案場參訪活動，讓更多居民了解綠能的價值與效益。未來，將持續與中央、業者及學界攜手合作，推動更多地方示範案場，打造綠電永續發展典範。

台東縣府積極推動綠能政策，以「為廠商排除投資障礙、同時保障居民權益與環境保護」為原則，希望讓綠電在地落地生根，朝全縣綠電佔比60%的目標邁進。記者尤聰光／攝影
台東縣府積極推動綠能政策，以「為廠商排除投資障礙、同時保障居民權益與環境保護」為原則，希望讓綠電在地落地生根，朝全縣綠電佔比60%的目標邁進。記者尤聰光／攝影

