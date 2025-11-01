快訊

未來數位新生 台東產業數位轉型成果展今登場

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府持續推動產業數位轉型，今起於娜路彎大酒店舉辦「未來‧數位新生—台東產業數位轉型成果展」，共有39家業者參與。圖／台東縣政府提供
台東縣政府持續推動產業數位轉型，今起於娜路彎大酒店舉辦「未來‧數位新生—台東產業數位轉型成果展」，共有39家業者參與。圖／台東縣政府提供

台東縣政府持續推動產業數位轉型，今起於娜路彎大酒店舉辦「未來‧數位新生—台東產業數位轉型成果展」，共有39家業者參與，完整呈現縣府推動數位轉型的豐碩成果。

縣長饒慶鈴表示，今年縣府投入295萬元輔導39家餐飲、旅宿、伴手禮及遊程服務業者導入最適化數位工具，有效提升營運效率、節省成本，並創造超過1億5000萬元營業額。業者平均節省20%人力成本、縮短40%作業時間，顯示數位科技正為台東產業注入嶄新能量。

財經處指出，今年度「台東產業數位轉型輔導計畫」開設AI應用、大數據分析、社群行銷等共27小時課程，吸引345家次業者參與，最終成功輔導39家業者完成導入或優化。這不僅強化個別業者競爭力，更為臺東邁向永續與智慧產業發展奠定基礎。

展覽現場也展出多家亮點案例，包括娜路彎大酒店導入自助報到機與永續數據監測系統，實現「數位＋永續」雙軸轉型；太麻里叁和漁場則以POS系統優化訂單流程，讓漁獲銷售更即時便利。

財經處補充，今年成果展除展示輔導業者的數位轉型故事，也設有「數位工具互動體驗區」，讓民眾親身感受數位應用帶來的便利與樂趣，還可領取優惠券與TTPUSH金幣，前往業者店家實際體驗。

饒慶鈴強調，縣府將持續擴大輔導範圍，陪伴更多在地業者加入數位行列，打造更貼心便利的顧客體驗，共創智慧台東新里程。

「未來‧數位新生—台東產業數位轉型成果展」即日起至11月2日於娜路彎大酒店一樓展出，免費開放參觀。

縣府將持續擴大輔導範圍，陪伴更多在地業者加入數位行列，打造更貼心便利的顧客體驗，共創智慧台東新里程。圖／台東縣政府提供
縣府將持續擴大輔導範圍，陪伴更多在地業者加入數位行列，打造更貼心便利的顧客體驗，共創智慧台東新里程。圖／台東縣政府提供

