四接牽動AI布局？謝國樑：安全優先

基隆市議會昨天多名議員提及市府計畫發展AI產業，不應再反對四接，否則恐影響政策布局。市長謝國樑表示，未來會綜合考量再做決策，但市民安全最優先，也會在安全考量下發展AI產業。

台電協和電廠改建為四接案，因原場址土壤證實遭汙染，基隆市府公告全廠逾45公頃面積為土壤汙染管控制場址，四接改建案暫時受阻，由台電提出計畫整治後才能開始實質開發行為。

民進黨議員張之豪說，協和電廠改建四接，風險、汙染不能說沒有，但在現有選項中，天然瓦斯相對較安全，市長說要發展AI產業，卻又反對更新改建為四接，這不是互相違背嗎？AI大廠怎麼敢來投資？議員施偉政指出，改建四接後，未來台肥舊廠土地配合整體開發，將帶動中山區發展。

無黨籍議員陳冠羽表示，四接不能和AI產業「掛」在一起，不是要發展AI就非四接不可，市府要提出自己的產業政策和發展。國民黨議員韓世昱則認為，協和電廠應如期除役，環評當時強行通過，對未來基隆港發展埋下不確定因素，仍應先解決安全疑慮，並兼顧產業發展。

謝國樑說，近年AI產業崛起要正視，有足夠的電力才可發展AI產業，但電廠的興建，一定要在對地方安全沒有風險的情況下進行，市民的安全是最重要考量。未來會綜合考量，一定站在市民優先、城市優先角度。市府將組安全委員會共同討論，目前正在徵詢委員當中，約11月底完成後會跟外界報告。