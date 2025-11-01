聽新聞
0:00 / 0:00

四接牽動AI布局？謝國樑：安全優先

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市議會多位議員昨天在定期會關切四接案發展，認為影響到市府AI產業政策的布局。記者游明煌／攝影
基隆市議會多位議員昨天在定期會關切四接案發展，認為影響到市府AI產業政策的布局。記者游明煌／攝影

基隆市議會昨天多名議員提及市府計畫發展AI產業，不應再反對四接，否則恐影響政策布局。市長謝國樑表示，未來會綜合考量再做決策，但市民安全最優先，也會在安全考量下發展AI產業。

台電協和電廠改建為四接案，因原場址土壤證實遭汙染，基隆市府公告全廠逾45公頃面積為土壤汙染管控制場址，四接改建案暫時受阻，由台電提出計畫整治後才能開始實質開發行為。

民進黨議員張之豪說，協和電廠改建四接，風險、汙染不能說沒有，但在現有選項中，天然瓦斯相對較安全，市長說要發展AI產業，卻又反對更新改建為四接，這不是互相違背嗎？AI大廠怎麼敢來投資？議員施偉政指出，改建四接後，未來台肥舊廠土地配合整體開發，將帶動中山區發展。

無黨籍議員陳冠羽表示，四接不能和AI產業「掛」在一起，不是要發展AI就非四接不可，市府要提出自己的產業政策和發展。國民黨議員韓世昱則認為，協和電廠應如期除役，環評當時強行通過，對未來基隆港發展埋下不確定因素，仍應先解決安全疑慮，並兼顧產業發展。

謝國樑說，近年AI產業崛起要正視，有足夠的電力才可發展AI產業，但電廠的興建，一定要在對地方安全沒有風險的情況下進行，市民的安全是最重要考量。未來會綜合考量，一定站在市民優先、城市優先角度。市府將組安全委員會共同討論，目前正在徵詢委員當中，約11月底完成後會跟外界報告。

四接 AI 謝國樑 基隆 台電 電力

延伸閱讀

基隆電動公車明年底30輛上路 全數更換要再等4至5年

影／台電協和電廠改建四接有利AI布局？謝國樑：綜合考量安全優先

基隆市公車司機短缺民代籲加薪 謝國樑：新運價公布後調整

基隆雙層觀光巴士檢驗中心卡關3月 謝國樑：下月可望試營運

相關新聞

歷經重災⋯花蓮綠營再提普發1萬 縣府急喊：沒有多餘經費了

花蓮縣獲中央核定明年統籌分配稅款約219億元，比今年增加148億。民進黨縣議員今天再提普發現金1萬元助花蓮產業復甦；縣府...

四接牽動AI布局？謝國樑：安全優先

基隆市議會昨天多名議員提及市府計畫發展AI產業，不應再反對四接，否則恐影響政策布局。市長謝國樑表示，未來會綜合考量再做決...

台東關山鎮臭豆腐名店無限期休息 代表會開會列入討論

台東關山鎮知名店家關山臭豆腐，日前傳出無限期休業，網路上傳出消息後，讓許多人以為是因最近的豬肉禁運有關，想不到卻因老闆娘...

基隆電動公車明年底30輛上路 全數更換要再等4至5年

基隆市公車老舊，市府推動公車全面電動化，但目前進度落後，議員許睿慈指老舊柴油公車仍需上路，安全風險仍舊存在。市長謝國樑表...

花蓮明年總預算逾400億元 議會要求重編下月臨時會再審

花蓮縣議會定期會今天開議，縣府提送明年度總預算金額401億餘元，議會認為統籌分配稅增百餘億元，財源明顯成長，要求重編，增...

台東縣明年啟動帶狀疱疹疫苗補助 守護長者健康、落實預防醫學

為守護弱勢族群與高風險長者健康，落實預防醫學理念，縣長饒慶鈴今天宣布台東縣將於明年正式啟動「帶狀疱疹疫苗補助措施」，展現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。