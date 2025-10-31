歷經重災⋯花蓮綠營再提普發1萬 縣府急喊：沒有多餘經費了

花蓮縣獲中央核定明年統籌分配稅款約219億元，比今年增加148億。民進黨縣議員今天再提普發現金1萬元助花蓮產業復甦；縣府表示，扣除一般性、計畫性補助款只剩46億元，用在明年增加的社福措施、基礎建設等，還要增列災後重建經費，已沒有多餘的錢。

綠議員胡仁順、張美慧先前都提案用統籌分配稅款普發現金，縣府回應「財源未定」。本屆定期會今天開議，縣長徐榛蔚下午施政報告後，張美慧再提普發現金。

張美慧說，花蓮去年發生0403地震、風災，今年9月又有洪災，產業萎縮，市區很多店家關門。中央下月普發1萬，希望花蓮成立小組來討論普發現金，以31萬3000位縣民，每人1萬元計算，發掉31億元仍綽綽有餘，一起協助產業復甦，總比縣府不會花、執行率差，亂用錢來得有效益。

胡仁順贊同張美慧的說法，指花蓮百業蕭條、百廢待舉，經濟產值與觀光能量大幅降低，縣民快生活不下去，明年縣預算增加70幾億，今天立法院三讀通過馬太鞍溪堰塞湖災後重建條例又多300億元，以縣府、鄉鎮公所公務人員的量能，無法處理如此龐大預算，應該好好討論普發1萬元甚至更多。

國民黨籍議員林玉芬認為，統籌分配稅款應作為地方政府一般性財源，要用在民生、建設、社福等公共支出，且還要分配到各鄉鎮公所，若沒有特定目的直接發放現金，恐怕有法律方面的問題，也可能被認為是政策買票，必須慎重考慮。