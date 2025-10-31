台東關山鎮臭豆腐名店無限期休息 代表會開會列入討論

台東關山鎮知名店家關山臭豆腐，日前傳出無限期休業，網路上傳出消息後，讓許多人以為是因最近的豬肉禁運有關，想不到卻因老闆娘身體不適才以公休名義暫停營業。鎮長彭成豐說，這間店家等同於關山鎮的「非物質文化遺產」，今天代表會開會還特地提起，希望能永久經營下去。

一間店家是否能經營被提到代表會關心，這不只是關山鎮的人情味，也因為它能帶來不少的觀光人潮，據老饕所言，其名聲與玉里橋頭臭豆腐齊名，但有網友回到關山卻撲空，Google Map上卻顯示暫停營業，不僅沒吃到美食失望，也感到錯愕。

彭成豐表示，就自己所知，店家已休息超過10天，也有附近民眾稱其休息近2個月，經其他與店家熟悉的代表得知，因老闆娘有其家族性遺傳病，目前正在休養中，因此仍不確定何時恢復營業，只能期待她早日康復，手藝能再傳下去。

彭成豐表示，臭豆腐目前傳至第二代，老老闆當年還推著攤子賣臭豆腐，最後才定於現址關山市場，因其特殊滷料讓豆腐香氣特殊，加上泡菜口感酸脆清甜而出名，之後由初代老闆女兒、女婿傳承，成如今老闆、老闆娘，其夫妻雖有兒女，老闆娘也有姐妹，但皆另有事業、並未接手店生意，「還是期待有人能夠接手，畢竟這也是自己常吃的美食，也關乎關山鎮的重要觀光。