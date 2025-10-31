快訊

大獲全勝？稀土休戰讓川普得意 專家示警：反而開創危險先例

「雄獅部隊」女士官BMI值超標 為求留營…人事官幫做這事吃官司

無法確定來源！非洲豬瘟基因定序出爐 與大陸、越南相似度逾99%

基隆電動公車明年底30輛上路 全數更換要再等4至5年

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆公車老舊明年底30輛電動公車上路，全數更換要再4到5年。記者游明煌／攝影
基隆公車老舊明年底30輛電動公車上路，全數更換要再4到5年。記者游明煌／攝影

基隆公車老舊，市府推動公車全面電動化，但目前進度落後，議員許睿慈指老舊柴油公車仍需上路，安全風險仍舊存在。市長謝國樑表示，首批30輛電動公車將於明年底前上路，但全數更換還要等4、5年。

許睿慈今天在議會說，電動公車的汰換進度讓人擔憂，市府曾公開承諾，2025年第4季至2026年第3季完成大巴63輛交車，2026年第4季至2027年第3季完成大巴60輛、中巴41輛交車。但如今已進入2025年第4季，基隆街頭仍未見任何電動公車投入營運。

許睿慈表示，這代表老舊柴油公車仍需長期載著市民奔馳在路上，也代表在現行維修與保養體系未健全的情況下，安全風險仍舊存在。如果市府沒有系統性檢討與改革，未來可能還會看到更多「敞篷公車」、「拋錨公車」，而市民的通勤安全仍將持續被考驗。

她要求市府正視問題、苦民所苦，立即檢討維修與保養制度是否有明確紀錄與責任追蹤機制，故障備援與臨時接駁措施是否有SOP，及電動公車採購、驗收與上路時程是否公開透明。

謝國樑說，基隆市公車車齡都很高，市府積極爭取中央補助電動公車的計畫，受財劃法影響財源，再加上電動公車場站的基礎建設，需更多時間，原規畫在2027年度完成電動公車更換計畫，會延後4至5年，但明年底前會先有30輛電動公車上路。

公車處說明，公車場站布建充電椿的基礎建設困難，更換期程延，明年底前先推動30輛電動公車更換。

公車 電動 基隆

延伸閱讀

影／台電協和電廠改建四接有利AI布局？謝國樑：綜合考量安全優先

基隆市公車司機短缺民代籲加薪 謝國樑：新運價公布後調整

基隆雙層觀光巴士檢驗中心卡關3月 謝國樑：下月可望試營運

中央補助縮水明年歲入少17億 謝國樑施政報告揭4事面臨嚴峻挑戰

相關新聞

基隆電動公車明年底30輛上路 全數更換要再等4至5年

基隆市公車老舊，市府推動公車全面電動化，但目前進度落後，議員許睿慈指老舊柴油公車仍需上路，安全風險仍舊存在。市長謝國樑表...

花蓮明年總預算逾400億元 議會要求重編下月臨時會再審

花蓮縣議會定期會今天開議，縣府提送明年度總預算金額401億餘元，議會認為統籌分配稅增百餘億元，財源明顯成長，要求重編，增...

台東縣明年啟動帶狀疱疹疫苗補助 守護長者健康、落實預防醫學

為守護弱勢族群與高風險長者健康，落實預防醫學理念，縣長饒慶鈴今天宣布台東縣將於明年正式啟動「帶狀疱疹疫苗補助措施」，展現...

台東縣公教會館擬整修為公務員宿舍 議員籲兼顧青年與教師住宿需求

台東縣政府長年自營的「公教會館」自去年4月停止營業後，歷經4次委外招商均未成功。縣府考量員工住宿需求，決定將公教會館整修...

從一棵構樹開始的文化復興 跨域共學讓傳統有許多新可能

在信義房屋「社區一家」的支持下，構樹文化透過工藝與教育的結合持續傳承，讓民眾親手體驗傳統技藝之美，同時喚起社會對構樹文化的重視與關懷。

加薪留住公車司機 基隆市長謝國樑：審慎評估

基隆市公車處維持正常班次最少需261名司機，目前僅剩242人，不足19人，今年有4人退休，明年還有8人退休，最近招考開出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。