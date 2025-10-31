基隆電動公車明年底30輛上路 全數更換要再等4至5年
基隆市公車老舊，市府推動公車全面電動化，但目前進度落後，議員許睿慈指老舊柴油公車仍需上路，安全風險仍舊存在。市長謝國樑表示，首批30輛電動公車將於明年底前上路，但全數更換還要等4、5年。
許睿慈今天在議會說，電動公車的汰換進度讓人擔憂，市府曾公開承諾，2025年第4季至2026年第3季完成大巴63輛交車，2026年第4季至2027年第3季完成大巴60輛、中巴41輛交車。但如今已進入2025年第4季，基隆街頭仍未見任何電動公車投入營運。
許睿慈表示，這代表老舊柴油公車仍需長期載著市民奔馳在路上，也代表在現行維修與保養體系未健全的情況下，安全風險仍舊存在。如果市府沒有系統性檢討與改革，未來可能還會看到更多「敞篷公車」、「拋錨公車」，而市民的通勤安全仍將持續被考驗。
她要求市府正視問題、苦民所苦，立即檢討維修與保養制度是否有明確紀錄與責任追蹤機制，故障備援與臨時接駁措施是否有SOP，及電動公車採購、驗收與上路時程是否公開透明。
謝國樑說，基隆市公車車齡都很高，市府積極爭取中央補助電動公車的計畫，受財劃法影響財源，再加上電動公車場站的基礎建設，需更多時間，原規畫在2027年度完成電動公車更換計畫，會延後4至5年，但明年底前會先有30輛電動公車上路。
公車處說明，公車場站布建充電椿的基礎建設困難，更換期程延，明年底前先推動30輛電動公車更換。
