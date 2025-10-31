快訊

花蓮明年總預算逾400億元 議會要求重編下月臨時會再審

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣議長張峻說，明年度統籌分配稅款增加百餘億，要求縣府重編預算，縮短城鄉差距並增加災後重建計畫經費。記者王燕華／攝影
花蓮縣議長張峻說，明年度統籌分配稅款增加百餘億，要求縣府重編預算，縮短城鄉差距並增加災後重建計畫經費。記者王燕華／攝影

花蓮縣議會定期會今天開議，縣府提送明年度總預算金額401億餘元，議會認為統籌分配稅增百餘億元，財源明顯成長，要求重編，增加鄉鎮公所財源並增列光復重建及防災工程經費，縣府表示會研議。由於總預算案未進入一讀，確定無法在這次定期會審查，將於下月臨時會再審。

花蓮縣議會昨天程序會討論縣府27項提案，其中總預算案，縣府編列歲出、歲入為401億1200萬元，較今年度的法定預算數324億6211萬7000元，增加76億4988 萬3,000 元，折合年增率為23.57%。經過程序委員會決議，要求縣府重新編列。

縣長張峻表示，中央核定給花蓮的明年度統籌分配款高達 218億9437萬元，比去年增加 148億多元，財源明顯成長，這是花蓮發展的重要契機，縣議會要求重編增加各鄉鎮市財源以縮小城鄉差距，並增列堰塞湖災後重建及防災工程的經費、提出具體重建規畫，讓每筆預算都能對準災後復原的真正需求。

今天一讀會上，縣議員林玉芬指出，堰塞湖洪災到現在一個多月，縣府花了許多時間救災，要在此時編列重經建費，時間非常短，可能急就章，應給縣府一些時間統籌調查，建議採追加預算辦理。

張峻強調並非退回總預算，而是請縣府重編，以免預算通過後，縣府還是按照原本想法做，重建計畫、各鄉鎮財源增加就不去執行。縣府重編好送入議會，下月初臨時會就可以審。

縣府代理祕書長饒忠說，縣府沒有編特別預算的權利，只能放在既有會計科目裡面來討論，這幾天內部會研議看如何修正，在下次臨時會前再次將總預算案送到議會。

花蓮縣議會定期會今天開議。記者王燕華／攝影
花蓮縣議會定期會今天開議。記者王燕華／攝影

