台東縣明年啟動帶狀疱疹疫苗補助 守護長者健康、落實預防醫學

為守護弱勢族群與高風險長者健康，落實預防醫學理念，縣長饒慶鈴今天宣布台東縣將於明年正式啟動「帶狀疱疹疫苗補助措施」，展現縣府推動健康政策的決心。

饒慶鈴指出，俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹，常見於50歲以上成年人，隨著人口老化與慢性疾病增加，發生率逐年上升。感染後除皮膚劇烈疼痛，還可能留下長期神經痛等後遺症，嚴重影響生活品質。

她表示，接種疫苗是目前最有效的預防方式，但每劑價格約8千至9千5百元，使不少民眾卻步。縣府考量長輩及弱勢族群負擔，特別規畫疫苗補助方案，讓防護更親民、更普及。

衛生局說明，補助對象為50歲以上低收及中低收入戶、以及65歲（原住民55歲）以上且具高風險因子者，包括癌症、糖尿病、慢性腎臟病、氣喘、慢性阻塞性肺病、類風濕性關節炎、HIV感染或使用免疫抑制劑等患者。

符合資格者可至各鄉鎮衛生所接種，相關補助標準與施打流程將公布於縣府及衛生局官網，並同步公告於衛生所。

衛生局進一步指出，縣府將以縣預算購買800劑疫苗，提供400名符合條件的民眾免費接種兩劑，兩劑間隔2至6個月。研究顯示，完成兩劑可提供達90%的保護力，10年後仍可維持約80%，是預防帶狀疱疹的重要防線。

「預防重於治療」，縣府盼藉此政策降低民眾疾病負擔，並節省後續醫療支出，持續打造健康樂齡、幸福台東。提醒，平時保持規律作息、避免熬夜、減少壓力、均衡飲食，搭配接種疫苗，都是提升免疫力、遠離帶狀疱疹的關鍵。