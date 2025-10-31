快訊

偽造民進黨立委伍麗華罷免名冊案 國民黨立委盧縣一、許宇甄今起訴

台中非洲豬瘟養豬場特別髒 國軍、動保處上百人仍在洗糞便汙泥

全球空服員都疲勞！航空業「懲罰文化」恐影響飛安

聽新聞
0:00 / 0:00

台東縣明年啟動帶狀疱疹疫苗補助 守護長者健康、落實預防醫學

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴今天宣布台東縣將於明年正式啟動「帶狀疱疹疫苗補助措施」，展現縣府推動健康政策的決心。
台東縣長饒慶鈴今天宣布台東縣將於明年正式啟動「帶狀疱疹疫苗補助措施」，展現縣府推動健康政策的決心。

為守護弱勢族群與高風險長者健康，落實預防醫學理念，縣長饒慶鈴今天宣布台東縣將於明年正式啟動「帶狀疱疹疫苗補助措施」，展現縣府推動健康政策的決心。

饒慶鈴指出，俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹，常見於50歲以上成年人，隨著人口老化與慢性疾病增加，發生率逐年上升。感染後除皮膚劇烈疼痛，還可能留下長期神經痛等後遺症，嚴重影響生活品質。

她表示，接種疫苗是目前最有效的預防方式，但每劑價格約8千至9千5百元，使不少民眾卻步。縣府考量長輩及弱勢族群負擔，特別規畫疫苗補助方案，讓防護更親民、更普及。

衛生局說明，補助對象為50歲以上低收及中低收入戶、以及65歲（原住民55歲）以上且具高風險因子者，包括癌症、糖尿病、慢性腎臟病、氣喘、慢性阻塞性肺病、類風濕性關節炎、HIV感染或使用免疫抑制劑等患者。

符合資格者可至各鄉鎮衛生所接種，相關補助標準與施打流程將公布於縣府及衛生局官網，並同步公告於衛生所。

衛生局進一步指出，縣府將以縣預算購買800劑疫苗，提供400名符合條件的民眾免費接種兩劑，兩劑間隔2至6個月。研究顯示，完成兩劑可提供達90%的保護力，10年後仍可維持約80%，是預防帶狀疱疹的重要防線。

「預防重於治療」，縣府盼藉此政策降低民眾疾病負擔，並節省後續醫療支出，持續打造健康樂齡、幸福台東。提醒，平時保持規律作息、避免熬夜、減少壓力、均衡飲食，搭配接種疫苗，都是提升免疫力、遠離帶狀疱疹的關鍵。

衛生局 疫苗 衛生所

延伸閱讀

「旗」饗東海岸「橙」香滿成功 台東啟動旗魚季與臍橙節雙慶活動

議員關切小水力發電 台東縣府：已4座運轉

防堵非洲豬瘟...11/26日前 外縣市豬隻禁入台東屠宰

財劃法台東獲131億加減只剩20億元 饒慶鈴怨：早知別當財政模範生

相關新聞

台東縣明年啟動帶狀疱疹疫苗補助 守護長者健康、落實預防醫學

為守護弱勢族群與高風險長者健康，落實預防醫學理念，縣長饒慶鈴今天宣布台東縣將於明年正式啟動「帶狀疱疹疫苗補助措施」，展現...

台東縣公教會館擬整修為公務員宿舍 議員籲兼顧青年與教師住宿需求

台東縣政府長年自營的「公教會館」自去年4月停止營業後，歷經4次委外招商均未成功。縣府考量員工住宿需求，決定將公教會館整修...

從一棵構樹開始的文化復興 跨域共學讓傳統有許多新可能

在信義房屋「社區一家」的支持下，構樹文化透過工藝與教育的結合持續傳承，讓民眾親手體驗傳統技藝之美，同時喚起社會對構樹文化的重視與關懷。

加薪留住公車司機 基隆市長謝國樑：審慎評估

基隆市公車處維持正常班次最少需261名司機，目前僅剩242人，不足19人，今年有4人退休，明年還有8人退休，最近招考開出...

基隆11月起實施…基隆嶼、潮境保育區 休養期禁入

為讓珍貴海洋資源獲得喘息與修復，基隆市府產發處昨天宣布，11月1日起，基隆嶼及潮境保育區將進入冬季休養期，一般民眾禁入；...

日本鹿兒島與宜蘭市深厚淵源 新宿參訪團來訪受到市長熱情歡迎

鹿兒島指宿市公所與指宿市觀光協會今天拜訪宜蘭市，市長陳美玲熱情歡迎。宜蘭市與鹿兒島關係深厚，源起於百餘年前，宜蘭廳首任廳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。