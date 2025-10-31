台東縣公教會館擬整修為公務員宿舍 議員籲兼顧青年與教師住宿需求

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府長年自營的「公教會館」自去年4月停止營業後，歷經4次委外招商均未成功。縣府考量員工住宿需求，決定將公教會館整修為公務員宿舍。記者尤聰光／攝影
台東縣政府長年自營的「公教會館」自去年4月停止營業後，歷經4次委外招商均未成功。縣府考量員工住宿需求，決定將公教會館整修為公務員宿舍，預計最快明年啟動相關計畫，不過此舉也引發外界關注與多方建議。

行政處長楊瑤華表示，公教會館共有88間客房，重新設計後將規畫單身房與有眷房約70間，目前已有約60位縣府員工登記排隊申請，且人數持續增加。整修計畫目前仍在徵求廠商估價中，完工後若仍有餘裕房間，將再研議是否開放作其他用途。

楊瑤華指出，有民眾與議員建議將部分房間比照社會住宅，開放給社會青年租用，但考量縣府內部住宿需求仍不足，短期內以滿足公務員為優先。她強調，會館活化方向將以實際需求與財務可行性為主。

位於台東市黃金地段的公教會館，為地上7層樓建築，設有餐廳、商務中心及88間客房，交通便利、鄰近觀光景點。縣府去年啟動招商計畫，至今4次流標，為活化資產並解決公務宿舍不足問題，決定啟動整修轉型。

議員方賢仁指出，公教會館若能在規畫中納入更多社會面向，如提供短期住宿或多功能服務，將使公共資源運用更具彈性，也可回應更多民眾需求。

議員黃治維則建議，若未來有剩餘房間，可考慮提供給外地來台東任教的教師。他說，目前警消人員有備勤室、公務員有宿舍，但教師住宿條件相對弱勢，若能提供住宿，將有助於吸引優秀師資留任。

前立委劉櫂豪也呼籲，縣府可規畫一定比例轉型為只租不賣的青年社會住宅，既能照顧公務人員，也可嘉惠一般民眾，展現台東推動「宜居城市」的決心。他表示，若能兼顧青年居住正義與公務員福利，將更有助於留住人才、促進地方發展。

住宿 台東 公務員

