從一棵構樹開始的文化復興 跨域共學讓傳統有許多新可能

在花蓮吉安的山腳下，構樹在風中輕輕搖曳。

這看似普通的植物，對阿美族人而言卻蘊藏著生活智慧與族群記憶，從纖維織布、包裹食物，到成為祭儀用品，構樹的生命力，是部落文化的根。

2025年9月，一場名為「花蓮玩藝手感之旅」的活動，40位參與者透過雙手重新觸摸這份文化。活動由「玩藝樹」創辦人徐婉玉帶領，結合構樹採集、樹皮纖維處理與六道傳統手作工法，讓參與者在創作中體會文化的溫度，也理解阿美族工藝背後的生活哲學。

從母親的手 到自己的創作路

「我在母親所築起的堅強樹皮網下快樂成長。心疼母親的辛苦、看見她創作中的文化底蘊，以及樹皮背後富含的原住民生活哲學，於是回鄉創業，希望讓大家也懂得這是多麼珍貴的工藝能量。」徐婉玉說，她的母親是阿美族工藝師，從小她就在樹皮的氣味與敲打聲中長大。

多年後，她選擇返鄉，用行動讓這項古老工藝重新融入現代生活。2024年，她以「行動藝樹車」計畫榮獲信義房屋「社區一家」〈築夢個人類〉楷模獎，推動傳統工藝教育與文化創新。

透過這輛「車」載著構樹、工具與故事，讓更多人親手體驗樹皮工藝，也讓文化在互動間被看見、被延續。

從一個夢想 到萬件提案的行動力量

信義房屋「社區一家」計畫自2004年啟動以來，已走過21個年頭，累積超過1萬件提案、支持3,600個社區行動，投入資金逾5.2億元。這項從一個人的夢想出發的行動，逐步擴展成民間企業投入時間最長、投入金額最多的社造行動之一，陪伴地方居民一步步實踐改變生活的理想。目前計畫分為「築夢個人類」、「幸福社區類」與「深耕校園類」三大組別，每年提供超過1,500萬元獎金，鼓勵有熱情、有行動力的人成為社區改變的種子。隨著理念的深化，信義房屋也從贊助者轉為推動者，2017年獲頒總統文化獎「在地希望獎」、2019年提案突破萬件、2021年推動「永續共榮生態圈」並成立台灣地方創生基金會，2022年全台提案覆蓋率更達100%，展現台灣社造能量的廣度與深度。11月，「社區一家」將再次舉行頒獎典禮，持續見證在地創生與文化延續的多元樣貌。

從構樹到樹皮布 看見南島文化的再生力量

信義房屋除了長期推動社區圓夢計畫外，也透過多元活動如「社區一家小旅行」，邀請民眾親自走入社區，體驗地方文化的深厚底蘊。像日前舉辦的「花蓮玩藝手感之旅」，就帶領民眾深入當地，透過實作體驗認識構樹之美。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近半年（2025/4/30~2025/10/29）「構樹」相關討論，聚焦於「轉譯、保育、推廣、創作、傳承」等熱門字詞，從藝術創作、部落工藝到學術研究，越來越多人重新關注這株承載南島文化記憶的植物，網友表示：「回想我跟老頭目學習敲打構樹皮，每一次鐵鎚落下，都在感覺樹皮的韌性」、「經過老師多次的介紹，知道原來構樹葉可以泡茶、樹皮可以做紙跟布衣」、「是個常見到，大家以為是雜草，但用途其實非常廣泛的台灣在地植物」。

在熱門關鍵字中，「轉譯」的討論主要來自國立臺灣史前文化博物館主辦的特展《打樹成衣：南島記憶與文化連結》。展覽以構樹與樹皮布為核心主題，帶領觀眾跨越時間與空間，重新認識南島文化的根源與延續脈絡。該展即日起於新莊聯合辦公大樓文化部藝廊展出，展期至2026年3月20日止。對構樹文化與南島藝術有興趣的民眾，不妨親臨現場，體驗這場融合知識、技藝與創作能量的文化盛宴。

《打樹成衣—南島記憶與文化連結》特展

展覽日期：2025年10月22日至2026年3月20日

展覽地點：新莊聯合辦公大樓文化部藝廊（新北市新莊區中平路439號南棟1樓）

開放時間：每週一至週五（例假日未開放）09:00-17:00

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年4月30日至2025年10月29日。

資料來源：

大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『構樹』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

