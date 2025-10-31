快訊

氣炸鍋別急著洗！專家警告很多人都忘了SOP 暗藏安全風險

中職／軟銀、阪神都有意參戰爭取徐若熙 日媒曝將開10億日圓合約

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長：不是AI也不是錢 而是「這原因」

從一棵構樹開始的文化復興 跨域共學讓傳統有許多新可能

DailyView網路溫度計／ 網路溫度計 DailyView
信義企業集團提供
信義企業集團提供

在花蓮吉安的山腳下，構樹在風中輕輕搖曳。

這看似普通的植物，對阿美族人而言卻蘊藏著生活智慧與族群記憶，從纖維織布、包裹食物，到成為祭儀用品，構樹的生命力，是部落文化的根。

2025年9月，一場名為「花蓮玩藝手感之旅」的活動，40位參與者透過雙手重新觸摸這份文化。活動由「玩藝樹」創辦人徐婉玉帶領，結合構樹採集、樹皮纖維處理與六道傳統手作工法，讓參與者在創作中體會文化的溫度，也理解阿美族工藝背後的生活哲學。

從母親的手 到自己的創作路

信義企業集團提供

「我在母親所築起的堅強樹皮網下快樂成長。心疼母親的辛苦、看見她創作中的文化底蘊，以及樹皮背後富含的原住民生活哲學，於是回鄉創業，希望讓大家也懂得這是多麼珍貴的工藝能量。」徐婉玉說，她的母親是阿美族工藝師，從小她就在樹皮的氣味與敲打聲中長大。

多年後，她選擇返鄉，用行動讓這項古老工藝重新融入現代生活。2024年，她以「行動藝樹車」計畫榮獲信義房屋「社區一家」〈築夢個人類〉楷模獎，推動傳統工藝教育與文化創新。

透過這輛「車」載著構樹、工具與故事，讓更多人親手體驗樹皮工藝，也讓文化在互動間被看見、被延續。

從一個夢想 到萬件提案的行動力量

信義企業集團提供

信義房屋「社區一家」計畫自2004年啟動以來，已走過21個年頭，累積超過1萬件提案、支持3,600個社區行動，投入資金逾5.2億元。這項從一個人的夢想出發的行動，逐步擴展成民間企業投入時間最長、投入金額最多的社造行動之一，陪伴地方居民一步步實踐改變生活的理想。目前計畫分為「築夢個人類」、「幸福社區類」與「深耕校園類」三大組別，每年提供超過1,500萬元獎金，鼓勵有熱情、有行動力的人成為社區改變的種子。隨著理念的深化，信義房屋也從贊助者轉為推動者，2017年獲頒總統文化獎「在地希望獎」、2019年提案突破萬件、2021年推動「永續共榮生態圈」並成立台灣地方創生基金會，2022年全台提案覆蓋率更達100%，展現台灣社造能量的廣度與深度。11月，「社區一家」將再次舉行頒獎典禮，持續見證在地創生與文化延續的多元樣貌。

從構樹到樹皮布 看見南島文化的再生力量

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

信義房屋除了長期推動社區圓夢計畫外，也透過多元活動如「社區一家小旅行」，邀請民眾親自走入社區，體驗地方文化的深厚底蘊。像日前舉辦的「花蓮玩藝手感之旅」，就帶領民眾深入當地，透過實作體驗認識構樹之美。

網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近半年（2025/4/30~2025/10/29）「構樹」相關討論，聚焦於「轉譯、保育、推廣、創作、傳承」等熱門字詞，從藝術創作、部落工藝到學術研究，越來越多人重新關注這株承載南島文化記憶的植物，網友表示：「回想我跟老頭目學習敲打構樹皮，每一次鐵鎚落下，都在感覺樹皮的韌性」、「經過老師多次的介紹，知道原來構樹葉可以泡茶、樹皮可以做紙跟布衣」、「是個常見到，大家以為是雜草，但用途其實非常廣泛的台灣在地植物」。

在熱門關鍵字中，「轉譯」的討論主要來自國立臺灣史前文化博物館主辦的特展《打樹成衣：南島記憶與文化連結》。展覽以構樹與樹皮布為核心主題，帶領觀眾跨越時間與空間，重新認識南島文化的根源與延續脈絡。該展即日起於新莊聯合辦公大樓文化部藝廊展出，展期至2026年3月20日止。對構樹文化與南島藝術有興趣的民眾，不妨親臨現場，體驗這場融合知識、技藝與創作能量的文化盛宴。

《打樹成衣—南島記憶與文化連結》特展

展覽日期：2025年10月22日至2026年3月20日

展覽地點：新莊聯合辦公大樓文化部藝廊（新北市新莊區中平路439號南棟1樓）

開放時間：每週一至週五（例假日未開放）09:00-17:00

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年4月30日至2025年10月29日。
資料來源：
大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『構樹』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

看更多網路溫度計文章
年輕人翻轉家鄉！信義房屋《社區一家》助攻　讓夢想不斷電
中興新村華麗變身！青年攜手創業　舊聚落改造成潮流基地
青年返鄉推動茶藝復興　信義房屋全造行動計畫助攻地方創生
讓書香與友善自然共舞　台灣獨立書店的綠色冒險
信義房屋打造全台最有溫度的社造運動　20載耕耘成就3464個社區的美好生活

房屋 阿美族 網路溫度計 信義房屋

網路溫度計 DailyView

追蹤

延伸閱讀

M1A2T戰車營今成軍 賴總統親赴新竹湖口主持

大家來學台語！竹市府卯足力辦逾百場 逾2600人次共學

中職／兄弟10大數據全面皆輸 僅掙扎5場輸掉總冠軍不冤

考察亞洲資產管理中心 許智傑：打造金融發展引擎

相關新聞

從一棵構樹開始的文化復興 跨域共學讓傳統有許多新可能

在信義房屋「社區一家」的支持下，構樹文化透過工藝與教育的結合持續傳承，讓民眾親手體驗傳統技藝之美，同時喚起社會對構樹文化的重視與關懷。

加薪留住公車司機 基隆市長謝國樑：審慎評估

基隆市公車處維持正常班次最少需261名司機，目前僅剩242人，不足19人，今年有4人退休，明年還有8人退休，最近招考開出...

基隆11月起實施…基隆嶼、潮境保育區 休養期禁入

為讓珍貴海洋資源獲得喘息與修復，基隆市府產發處昨天宣布，11月1日起，基隆嶼及潮境保育區將進入冬季休養期，一般民眾禁入；...

日本鹿兒島與宜蘭市深厚淵源 新宿參訪團來訪受到市長熱情歡迎

鹿兒島指宿市公所與指宿市觀光協會今天拜訪宜蘭市，市長陳美玲熱情歡迎。宜蘭市與鹿兒島關係深厚，源起於百餘年前，宜蘭廳首任廳...

我們到此一遊！國內外十位藝術家基隆共展網路世代的自我映像

2025年度國際大展「WE ARE ME—我們到此一遊」，今起到明年2月1日，在基隆美術館登場，由藝術家余政達創造的虛擬...

台東紅烏龍跨界日本HARIO 打造「慢泡茶旅」新風格

台東紅烏龍再度跨界驚豔！攜手日本百年耐熱玻璃品牌HARIO，共同推出「台東紅烏龍慢泡茶旅聯名禮盒」，今天在台北大直NOK...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。