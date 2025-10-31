聽新聞
基隆11月起實施 基隆嶼 潮境保育區 休養期禁入

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆嶼今年開放期間吸引逾7萬4千名遊客登島，市府期望透過休養期整備公共設施。圖／基隆市政府提供
基隆嶼今年開放期間吸引逾7萬4千名遊客登島，市府期望透過休養期整備公共設施。圖／基隆市政府提供

為讓珍貴海洋資源獲得喘息與修復，基隆市府產發處昨天宣布，11月1日起，基隆嶼及潮境保育區將進入冬季休養期，一般民眾禁入；大武崙沙灘轉為無人看管開放區，嚴禁兒童單獨下水，違者最高罰5萬元。

市府產發處長蔡馥嚀表示，大武崙沙灘屬於開放型海域，市府在水域遊憩旺季派駐專業救生員維護安全，已連2年達成「水域零事故」的目標；隨著夏季結束，將於11月1日起轉為無人看管開放區，民眾戲水時務必注意海象變化，避免從事高風險活動，並嚴禁兒童單獨下水。若民眾違反規定，可依依發展觀光條例第60條對行為人處1到5萬元罰鍰，並禁止相關活動。

基隆嶼今年開放期間吸引逾7萬4000名遊客登島，11月1日起與潮境保育區都將進入休養期，整修步道與設施，也讓生態自然復育，預計明年4月1日重新開放。

潮境保育區休養期間僅開放持有海菜採集證的民眾及經核准研究人員進入，一般民眾暫停申請入區。保育區自去年4月實施「潮境2.0」管理制度，引入分級保育理念，分為核心區與永續利用區，核心區全面禁止採捕水產動植物，定期休養；永續利用區允許經核可的永續漁業活動。

