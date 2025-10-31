加薪留住公車司機 基隆市長謝國樑：審慎評估

基隆市公車處維持正常班次最少需261名司機，目前僅剩242人，不足19人，今年有4人退休，明年還有8人退休，最近招考開出40個缺額，但報名人數不足。民代要求加薪留住司機。市長謝國樑表示，會審視預算再審慎評估。

市議員陳冠羽昨指出，市公車司機人力目前嚴重短缺，待遇與誘因失去吸引力，陷入「人力吃緊、疲勞上路」的惡性循環。司機不足導致排班緊繃、休假困難，許多人幾乎沒有完整休息時間，行車安全風險也因此增加。問題的根源不在預算不足，而在市府「搞錯改革方向」。

陳冠羽說，基隆市公車司機薪資普遍低於同業，只要市府盡速修正公告公車運價、啟動補貼機制，就能直接提升司機收入，減輕人力壓力並降低行車風險。

市議員連恩典表示，薪資及福利如果不如私人客運業者，人才就會一直流失，可以透過獎金等實質補貼等方式增加薪資，把人才留住，有公家單位的保障，還是有吸引力。

基隆市公車處長鍾惠存表示，雖然明年度公車處人事經費沒有調漲，但公車司機的薪資待遇將於公車新運價公布實施後，依新運價去進行司機薪資待遇的調整，細節要等到新運價公布才能確定。

市長謝國樑表示，由於財劃法爭議導致市府財政吃緊，司機待遇提升問題會審視預算，再和公車處、交通處審慎評估。