日本鹿兒島與宜蘭市深厚淵源 新宿參訪團來訪受到市長熱情歡迎
鹿兒島指宿市公所與指宿市觀光協會今天拜訪宜蘭市，市長陳美玲熱情歡迎。宜蘭市與鹿兒島關係深厚，源起於百餘年前，宜蘭廳首任廳長西鄉菊次郎來自日本鹿兒島，因治理水患有功，地方人士在宜蘭河堤防興建「西鄉廳憲德政碑」紀念，日方訪問團將參觀這座紀念碑與西鄉曾住過官舍。
西鄉菊次郎1897（明治30）年至1902（明治35）年間擔任宜蘭廳長，出生於日本鹿兒島縣人，他的父親是日本明治維新三傑之一的西鄉隆盛，西鄉菊次郎在宜蘭廳長任內整治宜蘭河、在兩岸建設堤防，解決水患，也因為這座堤防被稱為「西鄉堤」，宜蘭市和員山鄉間的中山橋在日本時代也被稱為「西鄉橋」。
1905年，地方人士建立「西鄉廳憲德政碑」紀念其治績，而西鄉菊次郎住過的官舍，現在也整修成為「宜蘭設治紀念館」，都是西鄉菊次郎留下的歷史遺跡。
首度帶團的鹿兒島指宿市長打越明司與指宿市觀光協會會長中村勝信等人特地來訪，指宿市長打越明司說，很久前就想拜訪與西鄉菊次郎有很深淵源的宜蘭市，指宿市人口雖只有3.6萬人，但風景秀麗，是油菜花最早開花的景點之一，每年1月舉辦指宿油菜花馬拉松，賽道經過盛開油菜花田，跑起來非常愜意，此外還有開聞岳火山、砂蒸溫泉及和牛等資源。
市長陳美玲說，指宿市是日本觀光代表城市，宜蘭市是一個富有藝術氣息並富有歷史文化的城市，許多日本人來宜蘭市探訪日治時期保留下來的文化史蹟，宜蘭市很多其他的觀光景點及在地美食，期盼透過國際交流，讓更多人認識宜蘭市這座美麗宜人的城市。
