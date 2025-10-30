快訊

今天協商了！輝達落腳北士科T17、T18「分手費估約40億」 新壽成本曝光

美對陸芬太尼相關關稅砍半…台灣遭點名「首當其衝」！關鍵數字曝光

台股創27千金歷史紀錄 「這4檔」更是飆上天價

聽新聞
0:00 / 0:00

我們到此一遊！國內外十位藝術家基隆共展網路世代的自我映像

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆28組國內外藝術創作，從影像、裝置到互動體驗的網路世代。圖／基隆市政府提供
基隆28組國內外藝術創作，從影像、裝置到互動體驗的網路世代。圖／基隆市政府提供

2025年度國際大展「WE ARE ME—我們到此一遊」，今起到明年2月1日，在基隆美術館登場，由藝術家余政達創造的虛擬角色「法咪咪 FAMEME」以策展人身分策劃，邀英國、法國、日本、泰國及台灣十位當代藝術家，共展出28組作品。作品從影像、裝置到互動體驗，呈現網路世代的感官體驗。

副市長邱佩琳出席開幕式，與多位藝術愛好者共同觀展，感受藝術多元的表現形式與時代思考。邱佩琳表示，數位時代中，人們常為迎合外界期待而忽略自我，這場展覽提醒大家要重新思考「看見自己」的意義。

邱佩琳邀請市民走進基隆美術館，在作品與空間的交織中，重新理解「自我與群體」的連結，讓基隆成為文化創新與藝術共感的城市。

策展人法咪咪指出，創作以「WE ARE ME」為題，象徵集體與個體之間的共生與矛盾，如何在群體中尋回自我。視覺設計由知名設計師聶永真操刀，以群眾凝視空白牆面的影像呈現，象徵觀看本身即是一種表演。

英國藝術家瑞安・甘德作品「同理心是一種超能力嗎？」，以幽默提問喚起觀眾對純真與共感的思考。多件跨國與在地藝術家創作從影像、裝置到互動體驗，呈現網路世代的感官體驗。

活動資訊請參閱基隆美術館官方網站（https://kmoa.klcg.gov.tw/），或追蹤其Facebook及Instagram粉絲專頁「基隆美術館Keelung Museum of Art」。

基隆28組國內外藝術創作，從影像、裝置到互動體驗的網路世代。圖／基隆市政府提供
基隆28組國內外藝術創作，從影像、裝置到互動體驗的網路世代。圖／基隆市政府提供
基隆28組國內外藝術創作，從影像、裝置到互動體驗的網路世代。圖／基隆市政府提供
基隆28組國內外藝術創作，從影像、裝置到互動體驗的網路世代。圖／基隆市政府提供
基隆28組國內外藝術創作，從影像、裝置到互動體驗的網路世代。圖／基隆市政府提供
基隆28組國內外藝術創作，從影像、裝置到互動體驗的網路世代。圖／基隆市政府提供

基隆 美術館 藝術家

延伸閱讀

金大攜手金門官窯推陶瓷展 匠師挑戰藝術創作

影／長髮「鬼」抓到了！她晚上穿黑袍隧道拍萬聖節片 嚇到騎士摔車

影／基隆警攔飛車持毒男衝撞壓制畫面曝！ 文化中心撞慘先修復

影／基隆男飛車拒檢衝撞警巡邏車遭逮 車內查獲喪屍煙彈

相關新聞

我們到此一遊！國內外十位藝術家基隆共展網路世代的自我映像

2025年度國際大展「WE ARE ME—我們到此一遊」，今起到明年2月1日，在基隆美術館登場，由藝術家余政達創造的虛擬...

台東紅烏龍跨界日本HARIO 打造「慢泡茶旅」新風格

台東紅烏龍再度跨界驚豔！攜手日本百年耐熱玻璃品牌HARIO，共同推出「台東紅烏龍慢泡茶旅聯名禮盒」，今天在台北大直NOK...

看到假女鬼 他誤以為真撞見鬼…慶安宮解惑：想越多越麻煩 沒那麼嚴重

基隆市賴姓男子看到拍萬聖節影片的「女鬼」，誤以為真的撞見鬼，無法成眠。隔天到慶安宮擲筊，獲神明開示那是人，但仍心神不寧導...

基隆嶼、潮境保育區11月起封閉休養 大武崙沙灘禁童單獨下水

隨著秋冬季節來臨，為讓珍貴海洋資源獲得喘息與修復，基隆市府產發處今天表示，11月1日起，基隆嶼及潮境保育區將進入冬季休養...

「旗」饗東海岸「橙」香滿成功 台東啟動旗魚季與臍橙節雙慶活動

每年11月東北季風吹起，正是台東縣成功鎮旗魚盛產與臍橙豐收的季節。縣長饒慶鈴今天出席「旗」饗「橙」香聯合記者會，正式宣布...

基隆市公車司機短缺民代籲加薪 謝國樑：新運價公布後調整

基隆市公車處維持正常班次最少需261名司機，但目前司機僅剩242人，不足19人，最近招考人數也不足。民代指人力短缺主要是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。