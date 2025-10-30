我們到此一遊！國內外十位藝術家基隆共展網路世代的自我映像

2025年度國際大展「WE ARE ME—我們到此一遊」，今起到明年2月1日，在基隆美術館登場，由藝術家余政達創造的虛擬角色「法咪咪 FAMEME」以策展人身分策劃，邀英國、法國、日本、泰國及台灣十位當代藝術家，共展出28組作品。作品從影像、裝置到互動體驗，呈現網路世代的感官體驗。

副市長邱佩琳出席開幕式，與多位藝術愛好者共同觀展，感受藝術多元的表現形式與時代思考。邱佩琳表示，數位時代中，人們常為迎合外界期待而忽略自我，這場展覽提醒大家要重新思考「看見自己」的意義。

邱佩琳邀請市民走進基隆美術館，在作品與空間的交織中，重新理解「自我與群體」的連結，讓基隆成為文化創新與藝術共感的城市。

策展人法咪咪指出，創作以「WE ARE ME」為題，象徵集體與個體之間的共生與矛盾，如何在群體中尋回自我。視覺設計由知名設計師聶永真操刀，以群眾凝視空白牆面的影像呈現，象徵觀看本身即是一種表演。

英國藝術家瑞安・甘德作品「同理心是一種超能力嗎？」，以幽默提問喚起觀眾對純真與共感的思考。多件跨國與在地藝術家創作從影像、裝置到互動體驗，呈現網路世代的感官體驗。