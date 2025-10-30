台東紅烏龍跨界日本HARIO 打造「慢泡茶旅」新風格

台東紅烏龍再度跨界驚豔！攜手日本百年耐熱玻璃品牌HARIO，共同推出「台東紅烏龍慢泡茶旅聯名禮盒」，今天在台北大直NOKE忠泰樂生活3樓大階梯舉行發表會。這款聯名商品融合東方茶藝、日本工藝與西方冷飲美學，展現「慢泡茶旅」的生活態度，開啟紅烏龍品牌時尚化的新篇章。

縣府財經處長章正文表示，「台東紅烏龍」自2022年成立以來，以文化、創新與生活美學為核心，逐步拓展跨界合作。今年與HARIO合作，讓「慢茶文化」走入日常，吸引注重生活質感與儀式感的年輕消費族群。

HARIO擁有百年歷史，以晶瑩剔透的耐熱玻璃聞名，從化學器皿到茶具設計，皆秉持「一期一會」精神。此次聯名禮盒結合HARIO酒瓶冷泡壺與鹿野茶園紅烏龍茶包，瓶身映照茶湯琥珀光澤，冷泡熱泡皆宜；粉色瓶蓋搭配玫瑰金茶袋，兼具時尚與文化美感。

發表會現場邀請花式調酒世界冠軍許釪楟展演「花式紅烏龍調飲」，並由茶藝冠軍吳謙竺舉行「慢泡茶旅」茶會，展現紅烏龍兼具年輕與傳統的魅力。

聯名禮盒即日起限量上市，售價890元，於HARIO蝦皮商城、COFFEE TO及鹿野農會通路販售。台東紅烏龍也將於11月14日至17日參加台灣國際茶業博覽會，歡迎民眾一同品味紅烏龍的慢茶美學。

