快訊

NewJeans一審敗訴！堅稱「信賴完全破裂」絕不回ADOR 火速提上訴

離婚協商談不攏才浮上檯面！傳范姜彥豐求償1200萬 粿粿只願付500萬

長高了？川習會握手照曝光 網揪習近平「氣勢不能輸」：鞋子裡做文章

聽新聞
0:00 / 0:00

台東紅烏龍跨界日本HARIO 打造「慢泡茶旅」新風格

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東紅烏龍再度跨界驚豔！攜手日本百年耐熱玻璃品牌HARIO，共同推出「台東紅烏龍慢泡茶旅聯名禮盒」，今天在台北大直NOKE忠泰樂生活3樓大階梯舉行發表會。圖／台東縣政府提供
台東紅烏龍再度跨界驚豔！攜手日本百年耐熱玻璃品牌HARIO，共同推出「台東紅烏龍慢泡茶旅聯名禮盒」，今天在台北大直NOKE忠泰樂生活3樓大階梯舉行發表會。圖／台東縣政府提供

台東紅烏龍再度跨界驚豔！攜手日本百年耐熱玻璃品牌HARIO，共同推出「台東紅烏龍慢泡茶旅聯名禮盒」，今天在台北大直NOKE忠泰樂生活3樓大階梯舉行發表會。這款聯名商品融合東方茶藝、日本工藝與西方冷飲美學，展現「慢泡茶旅」的生活態度，開啟紅烏龍品牌時尚化的新篇章。

縣府財經處長章正文表示，「台東紅烏龍」自2022年成立以來，以文化、創新與生活美學為核心，逐步拓展跨界合作。今年與HARIO合作，讓「慢茶文化」走入日常，吸引注重生活質感與儀式感的年輕消費族群。

HARIO擁有百年歷史，以晶瑩剔透的耐熱玻璃聞名，從化學器皿到茶具設計，皆秉持「一期一會」精神。此次聯名禮盒結合HARIO酒瓶冷泡壺與鹿野茶園紅烏龍茶包，瓶身映照茶湯琥珀光澤，冷泡熱泡皆宜；粉色瓶蓋搭配玫瑰金茶袋，兼具時尚與文化美感。

發表會現場邀請花式調酒世界冠軍許釪楟展演「花式紅烏龍調飲」，並由茶藝冠軍吳謙竺舉行「慢泡茶旅」茶會，展現紅烏龍兼具年輕與傳統的魅力。

聯名禮盒即日起限量上市，售價890元，於HARIO蝦皮商城、COFFEE TO及鹿野農會通路販售。台東紅烏龍也將於11月14日至17日參加台灣國際茶業博覽會，歡迎民眾一同品味紅烏龍的慢茶美學。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

茶藝冠軍吳謙竺舉行「慢泡茶旅」茶會，展現紅烏龍兼具年輕與傳統的魅力。圖／台東縣政府提供
茶藝冠軍吳謙竺舉行「慢泡茶旅」茶會，展現紅烏龍兼具年輕與傳統的魅力。圖／台東縣政府提供

台東 禮盒

延伸閱讀

日經指數站上5萬1千點大關！日股長期展望正向 散戶小心「1關鍵」

日經指數創新高！聯邦投信看好日本資產 11/3-11/7募集「聯邦日本收益成長多重資產基金」

可愛角色拯救被浪費的便當？日本全家以「淚目貼紙」改變即期品銷售心理

日媒：高市告知川普　日本將繼續進口俄國天然氣

相關新聞

台東紅烏龍跨界日本HARIO 打造「慢泡茶旅」新風格

台東紅烏龍再度跨界驚豔！攜手日本百年耐熱玻璃品牌HARIO，共同推出「台東紅烏龍慢泡茶旅聯名禮盒」，今天在台北大直NOK...

看到假女鬼 他誤以為真撞見鬼…慶安宮解惑：想越多越麻煩 沒那麼嚴重

基隆市賴姓男子看到拍萬聖節影片的「女鬼」，誤以為真的撞見鬼，無法成眠。隔天到慶安宮擲筊，獲神明開示那是人，但仍心神不寧導...

基隆嶼、潮境保育區11月起封閉休養 大武崙沙灘禁童單獨下水

隨著秋冬季節來臨，為讓珍貴海洋資源獲得喘息與修復，基隆市府產發處今天表示，11月1日起，基隆嶼及潮境保育區將進入冬季休養...

「旗」饗東海岸「橙」香滿成功 台東啟動旗魚季與臍橙節雙慶活動

每年11月東北季風吹起，正是台東縣成功鎮旗魚盛產與臍橙豐收的季節。縣長饒慶鈴今天出席「旗」饗「橙」香聯合記者會，正式宣布...

基隆市公車司機短缺民代籲加薪 謝國樑：新運價公布後調整

基隆市公車處維持正常班次最少需261名司機，但目前司機僅剩242人，不足19人，最近招考人數也不足。民代指人力短缺主要是...

10澳洲消防英雄訪台東 展開3天救災救護專業交流

前來台灣交流及參加公益活動的10位澳洲消防員訪問團，昨抵達台東縣，與縣防局共同展開為期3天的「災救護技能交流活動」。消防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。