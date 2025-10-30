看到假女鬼 他誤以為真撞見鬼…慶安宮解惑：想越多越麻煩 沒那麼嚴重

基隆市賴姓男子看到拍萬聖節影片的「女鬼」，誤以為真的撞見鬼，無法成眠。隔天到慶安宮擲筊，獲神明開示那是人，但仍心神不寧導致摔車。慶安宮總幹事張如松今天說，內心不安拜拜或請道士祭改就好，想越多，越麻煩。

賴男26日晚間開車外出，在中山隧道內看至黑色人影，回程又看到。他有停車拍照，但因內心深感不安，馬上駛離。友人事後見他臉色蒼白詢問原委，他說好像看到鬼了。友人檢視照片，指女鬼「沒有影子」，說他應該是撞見鬼了，讓他當晚難以入睡。

27日上午賴男到慶安宮拜拜，在神明前說出疑惑尋求解答時，擲筊出現「聖杯」，意謂神明開示他看到的是人，不是鬼。他說，後來心情有輕鬆一些，但還是存疑，結果當天騎車下坡時摔車受傷。

基隆港務警察總隊事後找到拍片的岩姓女子，她因留長髮，又穿黑色長袍，與同伴在隧道內拍攝萬聖節影片，結果讓賴男誤以為自己撞見節，將依違反社會秩序維護法處理，並舉發攝影團隊在隧道內違規停車。

賴男說，歡迎各界到基隆取景拍片，但一定要做好配套措施。比如拍這種「鬼片」，附近應該要有工作人員，讓過往人車可以正確判斷是拍片現場，否則夜間在隧道內，出現一個孤零零的黑色人影，看到的人，尤其是小孩子，難免可能造成心理壓力。

基隆市前議員施世明說，「人嚇人會嚇死人，鬼嚇人不會嚇死人」，人裝鬼嚇人的行為會害死人，因為晚上在隧道內裝鬼，會害人家摔車，或者是回家後做惡夢，或者心神不寧影響身體健康。