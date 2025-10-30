基隆嶼、潮境保育區11月起封閉休養 大武崙沙灘禁童單獨下水
隨著秋冬季節來臨，為讓珍貴海洋資源獲得喘息與修復，基隆市府產發處今天表示，11月1日起，基隆嶼及潮境保育區將進入冬季休養期，一般民眾禁入；大武崙沙灘則轉為無人看管開放區，嚴禁兒童單獨下水，違者最高可罰5萬。
市府產發處長蔡馥嚀表示，大武崙沙灘屬於開放型海域，市府在水域遊憩旺季期間特別派駐專業救生員維護安全。今年自5月15日起至10月31日止，已連續2年達成「水域零事故」的目標，展現推動水域安全的執行成效。
隨著夏季結束，沙灘將於11月1日起轉為無人看管開放區，民眾戲水時務必注意海象變化，遵守現場安全告示，避免從事高風險活動，並嚴禁兒童單獨下水。
蔡馥嚀指出，若民眾未遵守安全規範或於公告禁止區域從事水域活動，依發展觀光條例第60條規定，主管機關可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並禁止相關活動，以確保公共安全。
自11月1日起，基隆嶼與潮境保育區都將進入休養期，預計明年4月1日重新開放。基隆嶼修養期間，除進行步道與設施整修，也讓島上生態得以自然復育。今年開放期間吸引逾7萬4千名遊客登島，市府期望透過休養期整備公共設施。
潮境保育區修養期間僅開放持有海菜採集證的民眾及經核准之研究人員進入，一般民眾暫停申請入區。保育區自去年4月實施「潮境2.0」管理制度，引入分級保育理念，區分為核心區與永續利用區。核心區全面禁止採捕水產動植物，並定期實施休養期；永續利用區則允許經核可的永續漁業活動，同時嚴禁破壞棲地行為。
市府透過科學監測與分區管理，希望降低人為干擾，促進海洋生態多樣性持續豐富。
