「旗」饗東海岸「橙」香滿成功 台東啟動旗魚季與臍橙節雙慶活動

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣成功鎮的旗魚相當有名，不僅肉質鮮美，營養價值也極高。記者尤聰光／攝影
台東縣成功鎮的旗魚相當有名，不僅肉質鮮美，營養價值也極高。記者尤聰光／攝影

每年11月東北季風吹起，正是台東縣成功鎮旗魚盛產與臍橙豐收的季節。縣長饒慶鈴今天出席「旗」饗「橙」香聯合記者會，正式宣布啟動今年度成功鎮兩大重要產業慶典「東海岸旗魚季」與「臍橙節」，希望透過聯合行銷，讓旗魚加臍橙等於成功好滋味的印象更加深刻。

饒慶鈴表示，旗魚季與臍橙節不僅是成功鎮年度盛事，更是地方觀光與產業的重要推手。農友與漁民長年付出，並將持續以「產業＋文化＋旅遊」的永續模式，協助地方創富。今年活動將由新港區漁會於11月15日率先舉辦「2025東海岸旗魚季」，接著成功鎮農會於11月22日登場「臍橙節」。

農業處指出，今年2項活動除行銷東海岸特有的旗魚、鬼頭刀、臍橙與咖啡外，也特別感謝成功鎮農會及新港區漁會多年來對農漁產業的推廣與永續努力。活動期間將舉辦「鏢旗魚王」及「臍橙果王、果后」評選，表彰優秀農漁民。

新港區漁會理事長蔡富榮表示，旗魚季當天除頒發年度鏢旗魚王外，還有豐富的表演節目與結合在地旗魚料理的「千人辦桌金曲饗宴」，讓民眾品嘗新鮮現撈的海味。

另成功鎮農會理事長黃泰裕則說，臍橙產季約落在11月中下旬，為期半個月，果實飽滿多汁、富含維生素C，因底部副果突起似肚臍而得名。臍橙節活動將安排果品評鑑、果王果后頒獎、食農教育體驗、臍橙試吃、咖啡品嘗及木鱉果料理示範，讓民眾深入體驗成功鎮的農遊魅力。

每年11月東北季風吹起，正是台東縣成功鎮旗魚盛產與臍橙豐收的季節。記者尤聰光／攝影
每年11月東北季風吹起，正是台東縣成功鎮旗魚盛產與臍橙豐收的季節。記者尤聰光／攝影

成功 農會 料理

相關新聞

看到假女鬼 他誤以為真撞見鬼…慶安宮解惑：想越多越麻煩 沒那麼嚴重

基隆市賴姓男子看到拍萬聖節影片的「女鬼」，誤以為真的撞見鬼，無法成眠。隔天到慶安宮擲筊，獲神明開示那是人，但仍心神不寧導...

基隆嶼、潮境保育區11月起封閉休養 大武崙沙灘禁童單獨下水

隨著秋冬季節來臨，為讓珍貴海洋資源獲得喘息與修復，基隆市府產發處今天表示，11月1日起，基隆嶼及潮境保育區將進入冬季休養...

「旗」饗東海岸「橙」香滿成功 台東啟動旗魚季與臍橙節雙慶活動

每年11月東北季風吹起，正是台東縣成功鎮旗魚盛產與臍橙豐收的季節。縣長饒慶鈴今天出席「旗」饗「橙」香聯合記者會，正式宣布...

基隆市公車司機短缺民代籲加薪 謝國樑：新運價公布後調整

基隆市公車處維持正常班次最少需261名司機，但目前司機僅剩242人，不足19人，最近招考人數也不足。民代指人力短缺主要是...

10澳洲消防英雄訪台東 展開3天救災救護專業交流

前來台灣交流及參加公益活動的10位澳洲消防員訪問團，昨抵達台東縣，與縣防局共同展開為期3天的「災救護技能交流活動」。消防...

台東縣消防局訂救護車限速百公里惹議 議員憂延誤救命時效

據道路交通安全規則第93條第2項規定，救護車執行緊急任務時，不受一般行車速度限制，但須開啟警示燈及警鳴器。不過，台東縣消...

