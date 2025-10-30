聽新聞
「旗」饗東海岸「橙」香滿成功 台東啟動旗魚季與臍橙節雙慶活動
每年11月東北季風吹起，正是台東縣成功鎮旗魚盛產與臍橙豐收的季節。縣長饒慶鈴今天出席「旗」饗「橙」香聯合記者會，正式宣布啟動今年度成功鎮兩大重要產業慶典「東海岸旗魚季」與「臍橙節」，希望透過聯合行銷，讓旗魚加臍橙等於成功好滋味的印象更加深刻。
饒慶鈴表示，旗魚季與臍橙節不僅是成功鎮年度盛事，更是地方觀光與產業的重要推手。農友與漁民長年付出，並將持續以「產業＋文化＋旅遊」的永續模式，協助地方創富。今年活動將由新港區漁會於11月15日率先舉辦「2025東海岸旗魚季」，接著成功鎮農會於11月22日登場「臍橙節」。
農業處指出，今年2項活動除行銷東海岸特有的旗魚、鬼頭刀、臍橙與咖啡外，也特別感謝成功鎮農會及新港區漁會多年來對農漁產業的推廣與永續努力。活動期間將舉辦「鏢旗魚王」及「臍橙果王、果后」評選，表彰優秀農漁民。
新港區漁會理事長蔡富榮表示，旗魚季當天除頒發年度鏢旗魚王外，還有豐富的表演節目與結合在地旗魚料理的「千人辦桌金曲饗宴」，讓民眾品嘗新鮮現撈的海味。
另成功鎮農會理事長黃泰裕則說，臍橙產季約落在11月中下旬，為期半個月，果實飽滿多汁、富含維生素C，因底部副果突起似肚臍而得名。臍橙節活動將安排果品評鑑、果王果后頒獎、食農教育體驗、臍橙試吃、咖啡品嘗及木鱉果料理示範，讓民眾深入體驗成功鎮的農遊魅力。
