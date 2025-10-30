花蓮市公有市場豬肉攤租金減5成 一般攤位減3成

台中一處養豬場出現非洲豬瘟，全台活體豬禁宰、禁運15天，至11月6日，連帶影響市場買氣。花蓮市長魏嘉彥宣布，公有市場豬肉攤使用費減免5成、一般攤位減免3成，維持2個月。

花蓮市重慶市場原本有28家豬肉攤，目前僅剩3攤還有庫存冷凍豬肉，持續營業。經營40年以上的洪姓豬肉攤說，原本有4個攤位縮減至1個冰櫃，估計撐到這週就沒貨了，連過年都只休1週，從沒休這麼久。

洪姓業者說，28年前曾歷經口蹄疫，當時花蓮非疫區，生意不減反增，這次非洲豬瘟也不是疫區，卻連帶受影響，不只攤位難以經營，便當店、羹麵或水餃店等客戶，也因非洲豬瘟風波暫時停業，影響層面很廣。

中華市場主委鄭元漳說，市場內7家豬肉攤全因禁宰停業，安排旅遊或出國玩，雖魚、雞攤販逆向成長，但豬肉占傳統市場民生消費大宗，少了購買豬肉的誘因，市場整體消費量是減少。

魏嘉彥今天到重慶市場視察，關心豬肉攤商狀況，他接受媒體聯訪表示，市區5家公有市場11月1日至12月底實施使用費減免政策，豬肉攤減少5成、一般攤位減少3成，後續視復原狀況延長，盼能減輕業者負擔。

花蓮市公所市場管理所統計，花蓮市五大公有市場共有648攤，其中豬肉攤占86攤，使用費按攤位大小及區位，每月約新台幣2000多元至4000多元不等，豬肉攤位較大，約在3000多元，每月可減租約1500多元。