快訊

獨／陸委會「六項精進措施」強化管理公務員赴陸港澳 將每年「抽查」

川習會未談台灣？新華社通稿陸方「隻字未提1詞」僅稱中美應算大帳

整理包／普發一萬銀行超狂加碼 抽機票、iPhone、11萬元現金優惠比一比

花蓮市公有市場豬肉攤租金減5成 一般攤位減3成

中央社／ 花蓮縣30日電

台中一處養豬場出現非洲豬瘟，全台活體豬禁宰、禁運15天，至11月6日，連帶影響市場買氣。花蓮市長魏嘉彥宣布，公有市場豬肉攤使用費減免5成、一般攤位減免3成，維持2個月。

花蓮市重慶市場原本有28家豬肉攤，目前僅剩3攤還有庫存冷凍豬肉，持續營業。經營40年以上的洪姓豬肉攤說，原本有4個攤位縮減至1個冰櫃，估計撐到這週就沒貨了，連過年都只休1週，從沒休這麼久。

洪姓業者說，28年前曾歷經口蹄疫，當時花蓮非疫區，生意不減反增，這次非洲豬瘟也不是疫區，卻連帶受影響，不只攤位難以經營，便當店、羹麵或水餃店等客戶，也因非洲豬瘟風波暫時停業，影響層面很廣。

中華市場主委鄭元漳說，市場內7家豬肉攤全因禁宰停業，安排旅遊或出國玩，雖魚、雞攤販逆向成長，但豬肉占傳統市場民生消費大宗，少了購買豬肉的誘因，市場整體消費量是減少。

魏嘉彥今天到重慶市場視察，關心豬肉攤商狀況，他接受媒體聯訪表示，市區5家公有市場11月1日至12月底實施使用費減免政策，豬肉攤減少5成、一般攤位減少3成，後續視復原狀況延長，盼能減輕業者負擔。

花蓮市公所市場管理所統計，花蓮市五大公有市場共有648攤，其中豬肉攤占86攤，使用費按攤位大小及區位，每月約新台幣2000多元至4000多元不等，豬肉攤位較大，約在3000多元，每月可減租約1500多元。

豬肉 非洲豬瘟 花蓮

延伸閱讀

影／非洲豬瘟禁宰禁運補助出爐 農業部：下周起接受產業鏈人員申請

禁宰令衝擊傳統市場豬肉攤生意剩1成 花蓮市公所宣布減租到年底

必比登名店也撐不住！ 非洲豬瘟衝擊全台「人氣小吃、連鎖餐廳」連環停供　這幾家都喊卡

澎湖馬公市2公有市場豬肉攤位租金減免1個月

相關新聞

看到假女鬼 他誤以為真撞見鬼…慶安宮解惑：想越多越麻煩 沒那麼嚴重

基隆市賴姓男子看到拍萬聖節影片的「女鬼」，誤以為真的撞見鬼，無法成眠。隔天到慶安宮擲筊，獲神明開示那是人，但仍心神不寧導...

基隆嶼、潮境保育區11月起封閉休養 大武崙沙灘禁童單獨下水

隨著秋冬季節來臨，為讓珍貴海洋資源獲得喘息與修復，基隆市府產發處今天表示，11月1日起，基隆嶼及潮境保育區將進入冬季休養...

「旗」饗東海岸「橙」香滿成功 台東啟動旗魚季與臍橙節雙慶活動

每年11月東北季風吹起，正是台東縣成功鎮旗魚盛產與臍橙豐收的季節。縣長饒慶鈴今天出席「旗」饗「橙」香聯合記者會，正式宣布...

基隆市公車司機短缺民代籲加薪 謝國樑：新運價公布後調整

基隆市公車處維持正常班次最少需261名司機，但目前司機僅剩242人，不足19人，最近招考人數也不足。民代指人力短缺主要是...

10澳洲消防英雄訪台東 展開3天救災救護專業交流

前來台灣交流及參加公益活動的10位澳洲消防員訪問團，昨抵達台東縣，與縣防局共同展開為期3天的「災救護技能交流活動」。消防...

台東縣消防局訂救護車限速百公里惹議 議員憂延誤救命時效

據道路交通安全規則第93條第2項規定，救護車執行緊急任務時，不受一般行車速度限制，但須開啟警示燈及警鳴器。不過，台東縣消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。