基隆市公車司機短缺民代籲加薪 謝國樑：新運價公布後調整

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市公車司機短缺，人力不足，民代籲加薪，謝國樑表示，待新運價公布後調整。記者游明煌／攝影
基隆市公車司機短缺，人力不足，民代籲加薪，謝國樑表示，待新運價公布後調整。記者游明煌／攝影

基隆市公車處維持正常班次最少需261名司機，但目前司機僅剩242人，不足19人，最近招考人數也不足。民代指人力短缺主要是薪資沒有吸引力，不如私人業者，要求加薪留住司機。市長謝國樑表示，司機待遇將視新運價公布後再調整，審慎評估。

市議員陳冠羽今天在定期會指出，基隆市公車司機人力目前嚴重短缺，全市公車司機僅剩242人，要維持正常班次至少需261人，已經少近20人。今年將有4人退休，明年預計還有8人退休，最近招考開出40個缺額，但報名人數不足，顯示待遇與誘因失去吸引力。

陳冠羽表示，基隆市公車正陷入「人力吃緊、疲勞上路」的惡性循環。司機不足導致排班緊繃、休假困難，許多駕駛幾乎沒有完整休息時間，行車安全風險也因此增加。問題的根源不在預算不足，而在市府「搞錯改革方向」。

陳冠羽說，基隆市公車司機薪資普遍低於同業，只要市府盡速公告公車運價、啟動補貼機制，就能直接提升司機收入，減輕人力壓力並降低行車風險。

基隆市公車處長鍾惠存表示，雖然明年度公車處人事經費沒有調漲，但公車司機的薪資待遇將於公車新運價公布實施後，依新運價去進行司機薪資待遇的調整，細節要等到新運價公布才能確定。

市長謝國樑表示，由於財劃法爭議導致市府財政吃緊，司機待遇將視新運價公布後再進行調整，會審視預算，再和公車處、交通處審慎評估。

運價 基隆

相關新聞

台東縣消防局訂救護車限速百公里惹議 議員憂延誤救命時效

據道路交通安全規則第93條第2項規定，救護車執行緊急任務時，不受一般行車速度限制，但須開啟警示燈及警鳴器。不過，台東縣消...

10澳洲消防英雄訪台東 展開3天救災救護專業交流

前來台灣交流及參加公益活動的10位澳洲消防員訪問團，昨抵達台東縣，與縣防局共同展開為期3天的「災救護技能交流活動」。消防...

花蓮震災中繼宅 2案預計年底前入住

花蓮0403強震災後重建中繼宅進入收尾階段，花蓮縣府昨表示，慈濟基金會援建的「大愛屋」及中華民國紅十字會捐助的「組合屋」...

宜蘭南方澳鯖魚節 周末熱鬧登場

宜蘭最具代表性的海洋慶典「南方澳鯖魚節」今年邁入第29年，將於11月1、2日在第三漁港登場。代理縣長林茂盛表示，希望參與...

基隆仁愛公所地下停車場 引發民怨

基隆市仁愛區公所地下室內停車場老舊，民眾反映費率招牌標示錯誤、身障車格長期停放跑車占用、未給發票等。市府昨回應，已要求業...

