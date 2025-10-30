快訊

10澳洲消防英雄訪台東 展開3天救災救護專業交流

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
前來台灣交流及參加公益活動的10位澳洲消防員訪問團，昨抵達台東縣，與縣防局共同展開為期3天的「災救護技能交流活動」。圖／台東縣政府提供
前來台灣交流及參加公益活動的10位澳洲消防員訪問團，昨抵達台東縣，與縣防局共同展開為期3天的「災救護技能交流活動」。消防局表示，交流主題聚焦台東常見的山域事故、車禍救援及緊急救護等重點項目，期望藉由雙方實務經驗的切磋，強化面對複合式災害的應變能力。

縣長饒慶鈴致意時指出，台東颱風與地震頻繁，因此讓消防同仁經常面臨艱鉅的救援任務，更考驗消防隊的實戰能力。她上任後即將提升災害搶救與緊急救護能量列為施政重點，近年消防表現卓越，甫獲內政部消防署「113年度全國消防機關評核總成績特優」殊榮。

她表示，自2011年起台東縣已成立11支高級救護隊，在OHCA（到院前心肺功能停止）急救成功率從5.02%大幅提升至35.2%，並曾奪得非6都第1的康復出院率佳績。此次與澳洲消防員交流，不僅強化專業，更象徵台東防災能量逐步與國際接軌。

消防局長管建興指出，來訪的澳洲消防員擁有豐富的救援經驗，特別在繩索救援與車禍救援領域具備高階技術認證。為提升交流效益，消防局規畫了車禍救援、到院前緊急救護及山域搜救等實地演練項目，透過與國際夥伴的技術切磋，引進新戰術與思維，提升團隊應變效能與國際視野。

消防局進一步說明，3天的活動除在消防局本部技術演練外，還將前往知本森林遊樂區展開山域搜救模擬，實地體驗真實救援環境，同時讓國際友人感受台東的自然之美與人文風情。

台東縣消防局與澳洲消防員交流，不僅強化專業，更象徵台東防災能量逐步與國際接軌。圖／台東縣政府提供
