台東縣消防局訂救護車限速百公里惹議 議員憂延誤救命時效

據道路交通安全規則第93條第2項規定，救護車執行緊急任務時，不受一般行車速度限制，但須開啟警示燈及警鳴器。不過，台東縣消防局卻訂有救護車「時速不得超過100公里」的內部規範，引發議員質疑有礙救護效率，建議放寬速限或由警方開道。

消防局長管建興表示，速限設定主要考量「安全因素」，希望在搶救時間與行車安全間取得平衡。他指出，救護車體高、重心偏上，若行駛過快，車輛容易產生顛頗與側傾，不僅影響車內救護操作，也可能造成病患二次傷害。現階段以確保人員及病患安全為首要原則，未來是否提速或由警方前導，將再研議。

議員陳宏宗在縣議會質詢時表示，道路交通安全規則已明文允許救護車在執行任務時不受速限拘束，但消防局卻自訂限制，恐影響救護時效。「救護任務分秒必爭，若只因內部規範讓病患延誤送醫，誰能負責？」他建議，隨著道路改善與車輛性能提升，消防局應適度放寬速限，讓專業駕駛員依實際情況調整車速。

議員鄭崗山則指出，救護送醫多為緊急狀況，若限速100公里，恐使傷病患錯過黃金救援時間。他建議消防局可與警方合作，建立「緊急任務開道機制」，讓警車協助清道，確保救護車能快速、安全抵達醫院。