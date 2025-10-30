聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮震災中繼宅 2案預計年底前入住

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮震災「大愛屋」中繼宅，預計11月開放受災戶看屋、抽籤，年底前可望入住。圖／花蓮縣政府提供
花蓮震災「大愛屋」中繼宅，預計11月開放受災戶看屋、抽籤，年底前可望入住。圖／花蓮縣政府提供

花蓮0403強震災後重建中繼宅進入收尾階段，花蓮縣府昨表示，慈濟基金會援建的「大愛屋」及中華民國紅十字會捐助的「組合屋」，2案中繼宅預計11月開放受災戶看屋、抽籤，12月底前陸續入住，協助災民度過重建期。

去年4月3日強震造成花蓮180多間建物受損，約2000名受災戶住宅需重建或修繕，目前仍有部分民眾租屋或依親暫住。縣府與慈濟基金會、紅十字會合作，在花蓮市2處空地興建中繼宅，依災民意願與實際需求規畫設計。

位在花蓮市信義街與廣東街口、信義國小旁「大愛屋」由慈濟基金會設計、興建，建築融入高耐震結構與無障礙設施，有雙人房、4人房及無障礙房等不同格局，共有144戶災民選擇入住。

「組合屋」則位在花蓮市美崙地區林園公園旁空地，由紅十字會捐助經費、縣府興建，設有單房與雙房格局，約30戶災民有意入住。

縣府表示，2案均已陸續取得使用執照，進入最終檢驗與環境整備階段。入住名單依社會福利身分別篩選，已公告於「花蓮縣政府0403震災資訊專區」。預計11月中下旬通知受災戶看屋、抽籤與簽約，12月底前可望入住。原則上入住2年，視災民原宅重建或修繕進度適度延長，會讓災民住到住家完工。

縣府指出，中繼宅意願登記截止後，仍有部分災民詢問，將列入候補名單，視第一階段入住狀況盤點空房後，辦理第二階段入住。

紅十字會 受災戶 強震 慈濟

延伸閱讀

花蓮403震災大愛屋、組合屋中繼宅完工在即 11月開放災民看屋

花蓮0403強震2處中繼宅將完工 拚12月底入住

花蓮市佐倉運動公園足球場下月9日完工 開放教學使用

愛心物資跑哪去？光復鄉災民怨沒收到 花蓮縣府挨轟卸責回應了

相關新聞

花蓮震災中繼宅 2案預計年底前入住

花蓮0403強震災後重建中繼宅進入收尾階段，花蓮縣府昨表示，慈濟基金會援建的「大愛屋」及中華民國紅十字會捐助的「組合屋」...

南方澳鯖魚節 周末熱鬧登場

宜蘭最具代表性的海洋慶典「南方澳鯖魚節」今年邁入第29年，將於11月1、2日在第三漁港登場。代理縣長林茂盛表示，希望參與...

基隆仁愛公所地下停車場 引發民怨

基隆市仁愛區公所地下室內停車場老舊，民眾反映費率招牌標示錯誤、身障車格長期停放跑車占用、未給發票等。市府昨回應，已要求業...

全台首座無敵海景多功能童軍營地啟用 基隆正濱國中設備全

教育部國教署攜手基隆市政府打造正濱國中童軍教育基地今天啟用，總經費3100萬元，是全台首座擁有無敵海景的多功能童軍營地。...

邊坡修復完成 宜蘭碧候溫泉11月1日重新開園

宜蘭縣政府今天表示，南澳鄉碧候溫泉於去年7月因颱風侵襲，造成園區邊坡及聯外道路受損，暫停開放，經修復後將於11月1日重新...

空間改造結合在地工藝 台東南迴金崙10家「鐵道慢店」翻新再出發

台東縣政府今在南迴金崙車站前舉辦「鐵道慢店成果展」，以鐵道旅程為主題，象徵10家店完成品牌再造與空間翻新的新起點。活動邀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。