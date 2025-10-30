花蓮震災中繼宅 2案預計年底前入住

花蓮0403強震災後重建中繼宅進入收尾階段，花蓮縣府昨表示，慈濟基金會援建的「大愛屋」及中華民國紅十字會捐助的「組合屋」，2案中繼宅預計11月開放受災戶看屋、抽籤，12月底前陸續入住，協助災民度過重建期。

去年4月3日強震造成花蓮180多間建物受損，約2000名受災戶住宅需重建或修繕，目前仍有部分民眾租屋或依親暫住。縣府與慈濟基金會、紅十字會合作，在花蓮市2處空地興建中繼宅，依災民意願與實際需求規畫設計。

位在花蓮市信義街與廣東街口、信義國小旁「大愛屋」由慈濟基金會設計、興建，建築融入高耐震結構與無障礙設施，有雙人房、4人房及無障礙房等不同格局，共有144戶災民選擇入住。

「組合屋」則位在花蓮市美崙地區林園公園旁空地，由紅十字會捐助經費、縣府興建，設有單房與雙房格局，約30戶災民有意入住。

縣府表示，2案均已陸續取得使用執照，進入最終檢驗與環境整備階段。入住名單依社會福利身分別篩選，已公告於「花蓮縣政府0403震災資訊專區」。預計11月中下旬通知受災戶看屋、抽籤與簽約，12月底前可望入住。原則上入住2年，視災民原宅重建或修繕進度適度延長，會讓災民住到住家完工。

縣府指出，中繼宅意願登記截止後，仍有部分災民詢問，將列入候補名單，視第一階段入住狀況盤點空房後，辦理第二階段入住。