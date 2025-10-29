聽新聞
基隆仁愛公所地下停車場 引發民怨

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆仁愛區公所遭民眾投訴未給發票、跑車占用身障車格，且收費資訊標錯。圖／基隆市政府提供
基隆仁愛區公所遭民眾投訴未給發票、跑車占用身障車格，且收費資訊標錯。圖／基隆市政府提供

基隆市仁愛區公所地下室內停車場老舊，民眾反映費率招牌標示錯誤、身障車格長期停放跑車占用、未給發票等。市府昨回應，已要求業者立即改善，並重啟設施環境規畫設計。

民眾在「Threads」反映指出，多雨的基隆很需要室內停車場，仁愛區公所地下樓層似乎沒在維護，停車場出入口招牌寫著半小時10元，實際收費是半小時15元。入場方式還是舊式取票卡，出場是在閘門口前機器投幣，他出場時按了要發票卻沒給。

「樓梯間很適合拍恐怖片，陰暗骯髒破舊不堪，一抬頭滿是灰塵蜘蛛。」民眾說，如果是長者或幼童行走在樓梯間，真的會害怕。

市府說明，市立體育場已請委外營運廠商立即改善，若有逾期改善或改善不完善，將依據契約辦理罰款。另市府今年已規畫設計停車場整體環境更新工程。

市府表示，入口處費率招牌錯誤已請停車場委外營運業者盡速完成更正；發票問題經洽詢委外營運廠商，當日發票應該是剛好用罄，後續體育場將派員稽查改善情形。

體育場場長林柏樹指出，仁愛區公所地下室內停車場2007年4月委外經營，設備設施老舊，體育場已完成「基隆市仁愛區公所地下室改善工程」基本設計，正辦理細部設計階段，將盡速辦理發包，早日改善設備設施。

