南方澳鯖魚節 周末熱鬧登場

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
今年南方澳鯖魚節邁入第29年，縣府與蘇澳區漁會昨共同宣傳暖身。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭最具代表性的海洋慶典「南方澳鯖魚節」今年邁入第29年，將於11月1、2日在第三漁港登場。代理縣長林茂盛表示，希望參與民眾不僅延續漁村文化與儀式，更深化永續海洋、食魚教育、在地經濟活化三大核心，讓更多人認識鯖魚、喜歡鯖魚、守護鯖魚。

南方澳是台灣重要鯖魚故鄉，每年鯖魚漁獲量占全國9成以上。今年鯖魚節規畫港町海味市集、海上鋼鐵人秀、鯖舟競速、魚丸DIY四大主題區，超過16種親子趣味活動，還有免費的鯖魚蓋飯及烤鯖魚，從美食到遊戲、食魚教育到親海行動，讓民眾在玩樂中了解海洋永續。縣府與蘇澳區漁會昨宣傳暖身。

今年活動主題「從鯖開始，讓海更鯖」，11月1日上午先安排水上鋼鐵人和海巡艦鳴笛點亮開幕儀式，會有兩位海上鋼鐵人手持大漁旗升空揭幕，並搭配貴賓啟動鯖海LED光影，象徵「從鯖開始」的永續行動正式展開。

港町海味市集與鯖魚廚藝秀集結超過60攤在地攤商與品牌，推出限定海味手作「鯖魚蓋飯」、「現烤鯖魚」，活動期間上午11時30分免費各提供100份；漁會家政班媽媽會在現場教學「鬼頭刀魚丸DIY」，從手作到試吃，體驗漁村傳統技藝。

南方澳

