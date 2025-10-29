全台首座無敵海景多功能童軍營地啟用 基隆正濱國中設備全

教育部國教署攜手基隆市政府打造正濱國中童軍教育基地今天啟用，總經費3100萬元，是全台首座擁有無敵海景的多功能童軍營地。有露營區、多功能教室、盥洗室、烘焙教室與戶外集合場，並設置攀岩牆及18項探索教育體驗設施，功能齊全。

基隆市今年度童軍小隊長體驗營今天在正濱國中全新落成的童軍教育基地登場，中央與地方共同揭幕，150名國中童軍及師長熱情參與，由建德國中主辦，結合社區童軍團與行義童軍夥伴協力舉辦。

教育處長徐嬿立表示，「正濱國中可以看到海」，地理位置難得，童軍教育基地是市府與教育部國教署攜手打造的重要成果，總經費達3100萬元，是全台首座擁有無敵海景的多功能童軍營地。

教育處指出，基地設有露營區、多功能教室、盥洗室、烘焙教室與戶外集合場，並設置攀岩牆及18項探索教育體驗設施，讓學生能在安全且具挑戰性的環境中學習合作與領導。未來隨著學校風雨運動場完工，基地將成為北台灣最具特色的童軍教育與戶外學習中心。

副市長邱佩琳說，基地不僅擁有攀岩場、烘焙教室，更擁抱最美的山海景色。未來市府將持續爭取資源，推動基地發展，讓童軍教育成為基隆品格教育的重要力量。市府將持續深化校園與社區的合作，讓孩子們在山海之間學會探索、合作與關懷，讓童軍精神在基隆生根發揚。