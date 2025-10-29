快訊

「奢求」坣娜病逝享年59歲…紅斑性狼瘡舊疾復發 圈內好友哀悼證實

今年第4起非法登島！2陸女搭船越界闖高登島採貝 海巡當場逮人

三立電視台外抱瓦斯桶！男陳抗點燃火把 警消撲滅壓制逮捕

全台首座無敵海景多功能童軍營地啟用 基隆正濱國中設備全

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
正濱國中童軍教育基地今天啟用，是全台首座擁有無敵海景的多功能童軍營地。圖／基隆市政府提供
正濱國中童軍教育基地今天啟用，是全台首座擁有無敵海景的多功能童軍營地。圖／基隆市政府提供

教育部國教署攜手基隆市政府打造正濱國中童軍教育基地今天啟用，總經費3100萬元，是全台首座擁有無敵海景的多功能童軍營地。有露營區、多功能教室、盥洗室、烘焙教室與戶外集合場，並設置攀岩牆及18項探索教育體驗設施，功能齊全。

基隆市今年度童軍小隊長體驗營今天在正濱國中全新落成的童軍教育基地登場，中央與地方共同揭幕，150名國中童軍及師長熱情參與，由建德國中主辦，結合社區童軍團與行義童軍夥伴協力舉辦。

教育處長徐嬿立表示，「正濱國中可以看到海」，地理位置難得，童軍教育基地是市府與教育部國教署攜手打造的重要成果，總經費達3100萬元，是全台首座擁有無敵海景的多功能童軍營地。

教育處指出，基地設有露營區、多功能教室、盥洗室、烘焙教室與戶外集合場，並設置攀岩牆及18項探索教育體驗設施，讓學生能在安全且具挑戰性的環境中學習合作與領導。未來隨著學校風雨運動場完工，基地將成為北台灣最具特色的童軍教育與戶外學習中心。

副市長邱佩琳說，基地不僅擁有攀岩場、烘焙教室，更擁抱最美的山海景色。未來市府將持續爭取資源，推動基地發展，讓童軍教育成為基隆品格教育的重要力量。市府將持續深化校園與社區的合作，讓孩子們在山海之間學會探索、合作與關懷，讓童軍精神在基隆生根發揚。

童軍們說，今天體驗營內容豐富多元，包含童軍精神與禮儀、繩結教學、野外求生、探索教育及世界大露營分享等課程，透過「做中學、學中做」的學習理念。現場更安排大地遊戲、營地建設及童軍歌舞活動，讓學員在歡笑中體驗童軍榮譽與冒險精神。

正濱國中童軍教育基地今天啟用，是全台首座擁有無敵海景的多功能童軍營地。圖／基隆市政府提供
正濱國中童軍教育基地今天啟用，是全台首座擁有無敵海景的多功能童軍營地。圖／基隆市政府提供
正濱國中童軍教育基地今天啟用，是全台首座擁有無敵海景的多功能童軍營地。圖／基隆市政府提供
正濱國中童軍教育基地今天啟用，是全台首座擁有無敵海景的多功能童軍營地。圖／基隆市政府提供
正濱國中童軍教育基地今天啟用，是全台首座擁有無敵海景的多功能童軍營地。圖／基隆市政府提供
正濱國中童軍教育基地今天啟用，是全台首座擁有無敵海景的多功能童軍營地。圖／基隆市政府提供
正濱國中童軍教育基地今天啟用，是全台首座擁有無敵海景的多功能童軍營地。圖／基隆市政府提供
正濱國中童軍教育基地今天啟用，是全台首座擁有無敵海景的多功能童軍營地。圖／基隆市政府提供
正濱國中童軍教育基地今天啟用，是全台首座擁有無敵海景的多功能童軍營地。圖／基隆市政府提供
正濱國中童軍教育基地今天啟用，是全台首座擁有無敵海景的多功能童軍營地。圖／基隆市政府提供
正濱國中童軍教育基地今天啟用，是全台首座擁有無敵海景的多功能童軍營地，從學校可以看到海景。圖／基隆市政府提供
正濱國中童軍教育基地今天啟用，是全台首座擁有無敵海景的多功能童軍營地，從學校可以看到海景。圖／基隆市政府提供

童軍 教室 露營區

延伸閱讀

基隆雙層觀光巴士檢驗中心卡關3月 謝國樑：下月可望試營運

基隆煙火秀日薪4300元徵人 文觀局：假訊息勿受騙

基隆仁愛區公所地下停車場一用18年 狂遭投訴破舊欠管理

影／非洲豬瘟衝擊基隆小吃之都 謝國樑：擬用災害準備金研擬補助

相關新聞

全台首座無敵海景多功能童軍營地啟用 基隆正濱國中設備全

教育部國教署攜手基隆市政府打造正濱國中童軍教育基地今天啟用，總經費3100萬元，是全台首座擁有無敵海景的多功能童軍營地。...

邊坡修復完成 宜蘭碧候溫泉11月1日重新開園

宜蘭縣政府今天表示，南澳鄉碧候溫泉於去年7月因颱風侵襲，造成園區邊坡及聯外道路受損，暫停開放，經修復後將於11月1日重新...

空間改造結合在地工藝 台東南迴金崙10家「鐵道慢店」翻新再出發

台東縣政府今在南迴金崙車站前舉辦「鐵道慢店成果展」，以鐵道旅程為主題，象徵10家店完成品牌再造與空間翻新的新起點。活動邀...

宜蘭南方澳鯖魚節周六日登場 限量鯖魚蓋飯免費吃

宜蘭最具代表性的海洋慶典「南方澳鯖魚節」本周六、日在第三漁港登場，活動規劃港町海味市集、海上鋼鐵人秀、鯖舟競速、魚丸DI...

基隆雙層觀光巴士檢驗中心卡關3月 謝國樑：下月可望試營運

基隆市府採購雙層觀光巴士原預計9月試營運，但至今仍沒有消息，引發民眾關切，市長謝國樑今天在市議會定期會表示，因在檢驗中心...

花蓮0403強震2處中繼宅將完工 拚12月底入住

花蓮0403強震災後1年多，花蓮縣府今天表示，由慈濟基金會援建「大愛屋」、中華民國紅十字會捐助的「組合屋」中繼宅都已進入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。