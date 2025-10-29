空間改造結合在地工藝 台東南迴金崙10家「鐵道慢店」翻新再出發

台東縣政府今在南迴金崙車站前舉辦「鐵道慢店成果展」，以鐵道旅程為主題，象徵10家店完成品牌再造與空間翻新的新起點。活動邀請地方店家與旅客共同搭上鐵道慢旅列車，從金崙站出發，沿途串聯市區、太麻里及金崙與縱谷，展現在地產業與文化創意的能量。

縣長饒慶鈴表示，自2022年迄今，縣府已協助40家店家進行品牌重塑與改造，今年再輔導10家業者進行品牌升級與空間設計優化；此次計畫導入在地藝術家與店家共創，使地方工藝融入空間美學，盼透過在地職人的創意能量，讓特色品牌更具深度與辨識度。

活動現場，饒慶鈴化身鐵道慢店列車長，帶領10家店家自金崙車站啟程，並由在地導覽者博瑞齊引領民眾探索金崙風情，沿途參訪「榖臼那哪麵包坊」品味在地風味、「比努禮曼工作室」欣賞結合環保理念與部落手藝的設計，以及「625早餐店」體驗部落媽媽手作料理的生活智慧。

縣府財政及經濟發展處說明，今年度計畫持續導入專業團隊，協助店家進行品牌定位、空間規畫與行銷設計，讓地方故事與設計美學結合成為旅遊新亮點。今年度完成改造的10家鐵道慢店，涵蓋關山、鹿野、台東市、太麻里及金崙等主要站點。

財經處表示，鐵道慢店計畫以地方文化為核心，透過品牌再造與空間改造，帶動在地產業升級與旅遊動線串聯，展現推動「慢經濟」的具體成果，並期盼吸引更多旅客深入探索、體驗地方生活，促進永續觀光與產業發展。