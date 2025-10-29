快訊

宜蘭南方澳鯖魚節周六日登場 限量鯖魚蓋飯免費吃

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
活動規劃港町海味市集、海上鋼鐵人秀、鯖舟競速、魚丸DIY等四大主題區，超過16種親子趣味活動，還有免費的鯖魚蓋飯及烤鯖魚，從美食到遊戲，內容豐富。圖／縣府提供
宜蘭最具代表性的海洋慶典「南方澳鯖魚節」本周六、日在第三漁港登場，活動規劃港町海味市集、海上鋼鐵人秀、鯖舟競速、魚丸DIY等四大主題區，超過16種親子趣味活動，還有免費的鯖魚蓋飯及烤鯖魚，從美食到遊戲，從食魚教育到親海行動，民眾在玩樂中了解海洋永續

南方澳是台灣重要鯖魚故鄉，每年鯖魚漁獲量占全國九成以上，南方澳鯖魚節邁入第29年，縣政府與蘇澳區漁會今天舉辦暖身宣傳。代理縣長林茂盛表示，活動不僅延續漁村文化與儀式，更深化永續海洋、食魚教育、在地經濟活化三大核心，期望讓更多人認識鯖魚、喜歡鯖魚、守護鯖魚。

今年活動名為「從鯖開始，讓海更鯖」，周六上午開幕儀式，安排水上鋼鐵人×海巡艦鳴笛點亮開幕儀式，會有兩位海上鋼鐵人手持大漁旗升空揭幕，並搭配貴賓啟動鯖海LED光影，象徵「從鯖開始」的永續行動正式展開。

港町海味市集與鯖魚廚藝秀集結超過60攤在地攤商與品牌，推出限定海味手作「鯖魚蓋飯」、「現烤鯖魚」，活動兩天上午11時30分免費各提供100份，民眾可提早到現場排隊；漁會家政班媽媽會在現場教學「鬼頭刀魚丸DIY」，從手作到試吃，體驗漁村傳統技藝的樂趣。

今年活動深化食魚文化教育主題，結合闖關集章設計「鯖遊闖關 × 集章趣」，邀請大小朋友透過海洋知識問答、投網挑戰、港邊拍照任務等關卡，完成後可兌換限量鯖魚紋身貼紙。

活動主舞台邀請南安國小鯖魚舞與油桶鼓演出、岳明國中小的樂團開場，還有獨木舟體驗，邀請遊客親身划進港灣，感受南方澳的潮汐節奏與大海的能量；冰水摸魚、洞洞有鯖則是透過遊戲讓民眾了解鯖魚文化，遊戲勝利可以把新鮮鯖魚帶回家。

活動現場教學「鬼頭刀魚丸DIY」。圖／縣府提供
主辦單位兩天各提供100份好吃的鯖魚蓋飯，民眾可以早一點到現場排隊領取。記者戴永華／攝影
限定海味手作「鯖魚蓋飯」、「現烤鯖魚」，活動兩天上午11時30分免費各提供100份，民眾可提早到現場排隊；消費滿千，可獲贈折價券。圖／漁會提供
南方澳是台灣重要鯖魚故鄉，每年鯖魚漁獲量占全國九成以上，南方澳鯖魚節邁入第29年，縣政府與蘇澳區漁會今天舉辦暖身宣傳。圖／縣府提供
