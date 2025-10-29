基隆雙層觀光巴士檢驗中心卡關3月 謝國樑：下月可望試營運

基隆市府採購雙層觀光巴士原預計9月試營運，但至今仍沒有消息，引發民眾關切，市長謝國樑今天在市議會定期會表示，因在檢驗中心「卡關」3月，目前問題都已解決，可望在下月試營運。市府說，首發路線從城際轉運站出發，串連彩色屋、八斗子到潮境公園等熱門景點。

議員曾怡芳今天在定期會表示，6月市府開記者會說明雙層觀光巴士後，至今都沒有進度說明，很多市民都很關心。

謝國樑說，市府將車輛送交車輛中心檢驗，原本預期可以迅速獲得通過，但一直未獲得車輛中心檢驗通過，後來立委員林沛祥與交通部協調露出曙光。試營運期間會邀請議會各黨團議員、地方代表、里長、各觀光協會等單位參與，蒐集各方關意見作為未來正式營運參考。

市府表示，目前路線、買價與時程進入最後規畫。票價規畫「半日賞基票（4小時不限次數搭乘」、「全天遊基票」（8小時不限次數搭乘），同時還有「海科館套票」及「智能館套票」。首發東岸路線從城際轉運站走沙灣歷史園區、彩色屋、潮境公園等。

觀光巴士以「紅色」為主調設計象徵「基隆的熱情與動感」，全車長12.2公尺、寬2.5公尺、高4.3公尺，車內設有26席乘客席及1席無障礙座位。車頂透明、有料理台設施。全車配置專業導覽員1人，並提供多國語言導覽。

市府說，委託財團法人車輛研究測試中心及財團法人車輛安全審驗中心，完成型式安全規格審驗及多項嚴格檢測，包括車體結構強度、重心穩定性、煞車與轉向系統、防火及電氣安全等關鍵項目檢驗等。