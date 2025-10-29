花蓮0403強震2處中繼宅將完工 拚12月底入住

快訊

中央社／ 花蓮縣29日電
花蓮0403強震災後1年多，花蓮縣府與民間單位合作提供2種中繼宅方案，由中華民國紅十字會捐助經費，花蓮縣府興建的「組合屋」，位於花蓮市美崙地區林園公園旁空地，可提供30戶受災戶入住。（花蓮縣府提供）中央社
花蓮0403強震災後1年多，花蓮縣府今天表示，由慈濟基金會援建「大愛屋」、中華民國紅十字會捐助的「組合屋」中繼宅都已進入收尾階段，預計11月開放看屋，12月底前入住。

2024年4月3日強震造成花蓮180多間建物受損，需重建或整修，約2000名受災戶仍租屋或依親，花蓮縣府與民間團體合作，在花蓮市2處空地，興建中繼宅「大愛屋」及組合屋，依災民意願調查規劃設計。

由慈濟慈善基金會設計與興建的「大愛屋」位於花蓮市廣東街與信義街口，提供雙人房、4人房及無障礙設備房間，有144戶災民選擇入住。

由中華民國紅十字會捐助經費，花蓮縣府興建的「組合屋」，位於花蓮市美崙地區林園公園旁空地，經調查30戶有意願入住，設有單房、雙房格局。

花蓮縣府表示，2案中繼宅陸續取得相關使用執照，進入最後收尾，按社會福利身分別篩選出的優先入住名單已公告於「花蓮縣政府0403震災資訊專區」，預計11月下旬通知受災戶看屋、抽籤、選屋及簽約作業，12月底前陸續入住。

花蓮縣府表示，中繼宅入住簽約原則是2年，後續視災民原住家重建或修繕狀況延長，一定會讓災民安心住到住家完工。

因意願登記截止後，仍有災民詢問中繼宅方案。花蓮縣府表示，會列入候補名單，視第一階段入住狀況，盤點剩餘空房後，辦理第二階段入住程序。

花蓮縣政府 災民 強震

