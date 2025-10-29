花蓮0403強震2處中繼宅將完工 拚12月底入住
花蓮0403強震災後1年多，花蓮縣府今天表示，由慈濟基金會援建「大愛屋」、中華民國紅十字會捐助的「組合屋」中繼宅都已進入收尾階段，預計11月開放看屋，12月底前入住。
2024年4月3日強震造成花蓮180多間建物受損，需重建或整修，約2000名受災戶仍租屋或依親，花蓮縣府與民間團體合作，在花蓮市2處空地，興建中繼宅「大愛屋」及組合屋，依災民意願調查規劃設計。
由慈濟慈善基金會設計與興建的「大愛屋」位於花蓮市廣東街與信義街口，提供雙人房、4人房及無障礙設備房間，有144戶災民選擇入住。
由中華民國紅十字會捐助經費，花蓮縣府興建的「組合屋」，位於花蓮市美崙地區林園公園旁空地，經調查30戶有意願入住，設有單房、雙房格局。
花蓮縣府表示，2案中繼宅陸續取得相關使用執照，進入最後收尾，按社會福利身分別篩選出的優先入住名單已公告於「花蓮縣政府0403震災資訊專區」，預計11月下旬通知受災戶看屋、抽籤、選屋及簽約作業，12月底前陸續入住。
花蓮縣府表示，中繼宅入住簽約原則是2年，後續視災民原住家重建或修繕狀況延長，一定會讓災民安心住到住家完工。
因意願登記截止後，仍有災民詢問中繼宅方案。花蓮縣府表示，會列入候補名單，視第一階段入住狀況，盤點剩餘空房後，辦理第二階段入住程序。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言