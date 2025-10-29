基隆煙火秀日薪4300元徵人 文觀局：假訊息勿受騙

有網友在社群平台散布基隆跨年煙火秀徵人訊息，宣稱日薪新台幣4300元，可當天領取。基隆市文化觀光局副局長鄭鼎青表示，此為假訊息，呼籲民眾勿受騙。

詐騙手法花樣百出，基隆市政府繼日前社會處遭人冒名成立假臉書粉絲專頁，散布「技能興趣班」招生訊息，引誘網友點擊網址，加入LINE群組實施詐騙後，今天又有人在社群平台Threads散布假訊息。

訊息內容為「2025基隆跨年煙火秀 基隆一百．迎繽萬千」，誠徵活動執行與支援人員，需要15名至20名人員，工作時間為12月31日晚間6時至隔天凌晨0時30分，工作地點在KEELUNG地標周邊，日薪為4300元，還可當天現場領取現金。訊息最後並附上應徵表格網址。

鄭鼎青今天向中央社記者表示，「基隆一百．迎繽萬千」是基隆去年跨年煙火秀的活動主題，詐騙手法層出不窮，呼籲民眾看到任何訊息時，都要「停看聽」，並思考是否合理，以免受騙。