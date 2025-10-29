中央補助縮水明年歲入少17億 謝國樑施政報告揭4事面臨嚴峻挑戰

基隆市長謝國樑今天在市議會定期會施政報告指出，115年度統籌分配稅款雖有成長，但中央一般性及計畫型補助收入合計較去年減少89.42億元，導致總歲入下修至237億元，較114年度減少17億元，總歲出只有260億元。在維持市政運作、推動社福與教育支出、延續性工程及既定政策均面臨嚴峻挑戰。

謝國樑今天施政報告，針對「打造有愛城市」、「推動永續環境」、「創造水活力基隆」、「增進民眾福祉」、「提升教育品質」、「深耕文化建設」、「推動觀光發展」、「再現城市風華」「提升交通建設」、「精進基礎設施」、「營造安居城市」等11項施政項目報告施政成果。

在打造有愛城市，謝國樑提及達成一區一特色室內兒童樂園，七區累計服務人次達47萬人次；推動一區一托嬰中心及公托倍增；達成區區有臨托服務；完成改善15處兒童遊戲場；打造安全育兒環境推動基隆好運乘三計畫、育兒寶貝袋、生育獎勵金加碼至每胎3萬元。

針對財狀況，謝國樑說，修正後的財政收支劃分法今年3月21日公告實施，基隆市統籌分配稅款由58.2億元增加73億元，雖有成長，但中央一般性及計畫型補助收入合計較去年減少89.42億元，導致致115年度總歲入下修至237億元，較114年度減少約17億元。

謝國樑表示，總歲出260億元，不管按照去年歲出，或近年來的相關情況，是碰到困難做相關的調整，是公平及全面性的改變，他很抱歉對總預算要做這麼大的修正，希望在歲出260億元的規模下，努力地維持好基礎建設不受影響，各類騎樓整平、各類校舍改建、道路及汙水建設都會持續進行。

謝國樑指出，面對財源縮減，基隆市在維持市政運作、推動社福與教育支出、延續性工程及既定政策上均面臨嚴峻挑戰。

整體而言，謝國樑說，115年度財源受到中央預算縮減影響，因中央可運用財源減少4165億元，並修正補助辦法，將公式分配的一般性補助改為須向各部會申請，且提高地方自籌比例，使基隆市財源充滿不確定性，自籌負擔亦大幅加重。