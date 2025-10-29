基隆仁愛區公所地下停車場一用18年 狂遭投訴破舊欠管理

基隆市仁愛區公所地下室內停車場老舊，民眾反映費率招牌標示錯誤、身障車格長期停放跑車占用、未給發票等。市府今天回應表示，已要求業者立即改善，並重啟設施環境規畫設計。

民眾在「Threads」反映指出，多雨的基隆很需要室內停車場，但仁愛區公所感覺完全沒在維護地下樓層，停車場出入口招牌還在半小時10元，現在收費是半小時15元。入場方式還是舊式取票卡，出場是在閘門口前機器投幣，這不影響停車無妨，但他出場時按了要發票卻沒給。

民眾並說，公務車位在B2，月租、臨停車輛在B3，但看B2的身障車格長期停放一輛跑車，感覺是有權有勢的才可以這樣停，不然就是根本沒在管理。無電梯直達地下停車場須步行至B1搭乘，B3樓梯間門口正好是汙水處理孔，曾經遇到人員在作業，旁邊地上還都是汙水，沒地方可以走。

「樓梯間很適合拍恐怖片，陰暗骯髒破舊不堪，一抬頭滿是灰塵蜘蛛。」民眾說，如果是長者或幼童行走在這樓梯間真的需要多加小心。

市府今天說明，市立體育場已請委外營運廠商立即改善，若有逾期改善或改善不完善，將依據契約辦理罰款。另市府今年已規畫設計停車場整體環境更新工程。

市府表示，入口處費率招牌錯誤已請停車場委外營運業者盡速完成更正；發票問題，經洽詢委外營運廠商後，當日發票應是剛好用罄，後續體育場將派員稽查改善情形。

另B2停放跑車問題，經查已經移開；環境衛生部分，要求委外營運廠商加強清理，將不定期派員稽查改善情形，若有逾期改善或改善不完善，將依據契約辦理罰款。