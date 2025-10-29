花蓮市佐倉運動公園足球場下月9日完工 開放教學使用

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市公所向運動部全民運動署爭取補助，在佐倉運動公園興建八人制人工草皮足球場。圖／花蓮市公所提供
花蓮市各級學校及社區共有約60支足球隊，期受限場地不足，需輪流借操場練習。市公所向運動部全民運動署爭取補助3600萬元，加上自籌400萬元，在佐倉運動公園興建八人制人工草皮足球場，工程進入收尾階段，預計11月9日完工，年底前啟用。

佐倉公園過去是佐倉公墓A區，面積約9.77公頃，3年前完成遷葬後，市公所規畫設置球類運動設施等，希望成為適合各年齡層的運動公園。

花蓮市長魏嘉彥昨與建設課長徐國城、殯葬所長陳柏欣前往現場會勘，魏嘉彥表示，新足球場啟用後，不僅能舉辦比賽與訓練，也可分為三座五人制場地，提供社區與學校教學使用，讓更多人參與足球運動。

市公所指出，全民運動署自2018年推動「足球六年計畫」以來，持續投入經費建設足球設施。花蓮市公所關注地方體育發展，主動提報「花蓮市八人制足球場新建計畫」，經核定補助後於今年6月23日開工，工程進展順利，年底前可望完工啟用。

新建足球場設施完善，包含標準八人制人工草皮球場、圍網、灑水噴灌系統、照明、監視與廣播設備、活動看台，以及具無障礙與性別友善設計的景觀廁所、更衣及淋浴間、儲藏室與服務中心等設施，並配置人工整草機維持草皮品質，結合運動、教育與休閒功能。

魏嘉彥強調，市公所後續將研議推動學校或社團認養制度，確保場地永續使用並發揮最大效益，他也呼籲市民共同愛護場地，讓佐倉運動公園成為花蓮人最驕傲的新地標。

另外，市公所推進「佐倉公園整體開發可行性評估暨先期規畫」報告書核定本，將持續爭取補助，逐步完善園區建設，打造兼具運動、休閒與教育功能的多元公共空間。

花蓮市佐倉運動公園足球場預計11月9日完工，有充足照明設備。圖／花蓮市公所提供
花蓮市新建足球場設施完善，包含標準八人制人工草皮球場、圍網、灑水噴灌系統等。圖／花蓮市公所提供
花蓮市佐倉運動公園足球場預計11月9日完工，工作人員在施工最後階段放足球網。圖／花蓮市公所提供
