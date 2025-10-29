網路瘋傳IKEA即將進駐宜蘭！設店地點及開幕時間曝光了

家居龍頭IKEA（宜家家居）傳出即將進駐宜蘭，社群平台出現IKEA誠徵宜蘭店員啟事，掀起網友瘋傳消息熱烈討論，傳聞可能設在宜蘭市新月廣場。業者今天證實，IKEA宜蘭店位於新月廣場一樓，目前正積極籌備中，預計下月中旬開幕。

IKEA在全台共有8間分店，分布台北、桃園、新竹、台中、嘉義及高雄等地，要來宜蘭設店的消息傳出後，網路瘋傳熱議。據了解，IKEA新月廣場店屬於實體店面，不是取貨中心，將成為IKEA在台灣的第9家分店，也是該品牌首次進軍東北部地區。

新月小編忍不住悄悄在官網貼出「敬請期待」，瞬間湧入大批網友留言「期待，IKEA到宜蘭」，不過也有人說「新月櫃位幾乎都滿的，哪裡有空間？IKEA要一整層樓才夠吧」、「會不會只是取貨中心」、「可能城市店類型」、「不管門市規模如何，至少成功跨出第一步」、「先求有，再求好」。

據了解，新月廣場現階段的空間確實不夠需求，正整理騰出空間歡迎IKEA進駐，初期先位於一樓約20至30坪空間展售部分居家商品，目前積極籌備中，預計下個月中旬對外開幕。